5 apr 2022 20:37

FIGLI DI PUTIN! - A MOSCA UN UOMO E' STATO ARRESTATO PER AVER PROTESTATO CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA CON UN PACCHETTO DI PROSCIUTTO: AVEVA CANCELLATO LA SECONDA META' DEL MARCHIO DEL PRODOTTO LASCIANDO IN MOSTRA LA PAROLA "MIRA" CHE VUOL DIRE "PACE" - SECONDO IL GIUDICE E' COLPEVOLE DI AVER "SCREDITATO" L'ESERCITO DI PUTIN E LA CONFEZIONE E' DIVENTATA UN "POSTER CONTRO LA GUERRA"...