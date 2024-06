I FIGLI SO’ PIEZZ’ ’E SOCIAL - PROVE DEL RINCOGLIONIMENTO DA INSTAGRAM: I FOLLOWER PIU’ ACCANITI DEI FERRAGNEZ SI LAGNANO PERCHÉ CHIARA E FEDEZ NON PUBBLICANO PIÙ FOTO DEI LORO DUE FIGLI, DA QUANDO LA COPPIA SI È SEPARATA – MIGLIAIA DI COMMENTI PER LEONE E VITTORIA, LA CUI VITA ERA STATA SBATTUTA SUI SOCIAL DAI GENITORI: “CI MANCANO, VOGLIAMO VEDERLI ANCORA” – ORA LA FAN PAGE CHE RACCOGLIE 3.231 POST SUI DUE BIMBI SI TRASFORMERÀ IN UN “MEMORIAL ACCOUNT”, UNA PAGINA-TRIBUTO...

Estratto dell’articolo di Nadia Ferrigo per “La Stampa”

fedez con i figli nella nuova casa 2

Separati i genitori nella vita reale, spariti i figli dalla vita virtuale. Buon per loro, verrebbe da dire. Ma i fan tra lacrimucce e cuoricini li bramano, li vogliono. Ci mancano!, dicono. Anche se per loro sono dei perfetti estranei, si erano affezionati lo stesso e per questo li vorrebbero vedere ancora e ancora. [...]

Di Leone e Vittoria, i figli di Chiara Ferragni e Federico Lucia in arte Fedez, sui social si è raccontato praticamente tutto dalla prima ecografia fino alla separazione degli ormai ex Ferragnez. Buon per loro, verrebbe da dire, considerato che i bimbi sono stati ripresi e fotografati in ogni momento della giornata in decine e decine e decine di post e storie social a uso esclusivo dell’Instagram.

fedez con leone e vittoria appena nati

Nelle sporadiche e poco argomentate risposte sull’opportunità di condividere la vita dei bimbi, l’ex coppia più chiacchierata si è sempre limitata a liquidarla come un’abitudine normale, spontanea, parte del ferragnesco tormentone «sono fatta così, quello che posto è solo la mia vita».

Nel tempo sono nate diverse pagine fan dedicate esclusivamente ai piccoli di casa, anche loro con un seguito non indifferente. Quella più di successo è, forse era, Leone&Vittoria Lucia Ferragni. Sono 3.231 post ripresi e ripostati dagli account dei genitori e da quelli di tutto il resto della famiglia. Lo seguono, ancora, oltre 78mila persone.

Negli ultimi tempi, quando ancora gli ex Ferragnez condividevano i figli, anche se di spalle, hanno continuato a macinare post e cuoricini e commenti. Ma da qualche tempo non compare più nulla, nemmeno una testa bionda, una manina. Niente. Così l’account ha deciso non proprio di chiudere, ma di trasformarsi in un “memorial account”. Una sorta di account celebrativo che di solito viene dedicato non a chi non viene più ripostato nella vita virtuale, ma ai morti.

[...]

chiara ferragni va a dubai con i figli 2

Chiara Ferragni non è stata e non sarà la prima a esporre sui social i figli, con più o meno dichiarati intenti commerciali, ma certo è la più famosa. Ma la sensibilità sul tema dello sharenting sta cambiando e c’è stata anche la prima pronuncia in tribunale, destinata a fare scuola nei numerosi casi di questo tipo.

A Pavia un padre ha ottenuto che la moglie, influencer pure lei anche se in piccolo, smettesse di coinvolgere la figlia nel suo lavoro. Su Instagram e TikTok molte delle foto pubblicate dalla mamma-influencer venivano salvati e al papà dell’inconsapevole quattrenne protagonista di tanta attenzione è capitato che alcuni sconosciuti riconoscessero la bambina. Il giudice gli ha dato ragione e l’ex moglie si è dovuta rassegnare a eliminare la figlia dai reel.

chiara ferragni va a dubai con i figli 1

Anche in questo caso, come per i piccoli Ferragnez, l’inizio della vita virtuale della bambina è coincisa con quella naturale: la sua mamma aveva deciso di riprendere anche il parto.

matteo ferragni fedez con la figlia vittoria ph claudio mangiarotti chiara ferragni fedez chiara ferragni con i figli 7 ph claudio mangiarotti chiara ferragni fedez fedez con i figli nella nuova casa 1