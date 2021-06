LE FIGLIE DEL CREMLINO ALLA RISCOSSA - IN RUSSIA UNA NUOVA GENERAZIONE DI DONNE, CHE VANTANO PADRI POTENTI, STA PRENDENDO IN MANO ATTIVITA' MULTIMILIONARIE - RICCHE E FAMOSE, POSTANO SU INSTAGRAM LE LORO VITE SFARZOSE E SI FANNO FOTOGRAFARE PER LE RIVESTE DI ALTA MODA - NESSUNA DI LORO SI INTERESSA DI POLITICA MA TUTTE HANNO IN PIEDI AFFARI GIGANTESCHI...

Dagotraduzione dal DailyBeast

Yekaterina Tikhonova

Una nuova generazione di russe, figlie di dirigenti di rango, ministri, membri del parlamento e alti burocrati del Cremlino, ha in mano la gestione di attività multimilionarie, gode di stili di vita lussuosi e posa in foto sfarzose per riviste di alta moda e account social.

Le donne non diventano spesso imprenditrici o politiche in Russia: gli uomini che avviano un impresa sono il doppio. Ma queste signore, che hanno contatti, spesso perché imparentate con uomini al potere, sono riuscite a fare carriera.

Due delle donne più misteriose del settore economico e scientifico russo, la 34enne Yekaterina Tikhonova e Maria Vorontsova, 36 anni, a lungo ritenute figlie del presidente Vladimir Putin, gestiscono progetti che hanno budget da miliardi di dollari.

Maria Vorontsova

Tikhonova, ex ballerina acrobatica, aveva solo 28 anni quando ha rilevato un progetto da 1,5 miliardi di dollari per lo sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico dell’Università di Mosca. Vorontsova avrebbe invece supervisionato un programma di sviluppo di tecnologie generiche avendo a disposizione oltre un miliardo di dollari.

La scorsa settimana, la figlia più giovane del ministro della Difesa russo, la 30enne Ksenia Shoigu, ha deciso di vendere la sua azienda di startup IT di successo che ha guadagnato più di 3 milioni di dollari l'anno scorso. Ha lanciato il fondo di venture capital, Sistema SmartTech, nel 2020.

Ksenia Shoigu

Mentre il padre di Ksenia, Sergei Shoigu, sovrintende a uno degli eserciti più potenti del mondo, sua figlia ha condotto uno stile di vita sorprendentemente pubblico: organizza eventi sportivi, presenta progetti aziendali e prende parte a un servizio di moda dopo l'altro. «Sono la madre di tutti i progetti», ha detto in un'intervista Shoigu, vestita con un abito firmato francese.

La maggior parte delle altre figlie del Cremlino si allontana dai giornalisti indipendenti o dagli eventi pubblici. «Il massimo che le figlie possono fare è partecipare a un ballo annuale organizzato dalla rivista Tatler», ha detto al Daily Beast Anna Mongait, una socialite e conduttrice televisiva.

Ballo Tatler

Ogni anno, l'élite russa presenta le sue figlie - vestite di pellicce, abiti da ballo incredibilmente costosi e talvolta con ventagli in mano - all'annuale ballo Tatler. Yelizoveta Peskova, la figlia bionda diciassettenne del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha debuttato al ballo annuale nel 2015. La ventitreenne Leonela Manturova, figlia del ministro dell'industria e del commercio, Denis Manturov, ha debuttato nel 2018. Un anno dopo, la nipote di un ex primo ministro, Anastasia Chernomyrdina, ha fatto il suo grande ingresso.

Ballo Tatler 3

Mosca spettegola sulla figlia del vice primo ministro russo, Maria Shuvalova, dal 2018, quando la ballerina più ricca del Teatro Bolshoi ha lanciato la sua carriera e ha vinto parti da solista nel miglior teatro del paese. Le ballerine russe vedono il Bolshoi come una cattedrale delle arti: apparire sul palco del Bolshoi è un grande onore. Tuttavia, è difficile fare una grande fortuna con il balletto: gli stipendi tipici al Bolshoi variano tra $ 500 e $ 2.500 al mese.

Il padre di Maria non solo è stato vicino al presidente Putin per due decenni, ma ha anche svolto un ruolo di supervisione del fondo sovrano multimiliardario della Russia. La ballerina del Cremlino possiede partecipazioni in una società con sede a Londra, Regional Property Developments Limited, e proprietà d'élite in Russia. Viaggia in tutto il mondo e ha posato su uno yacht a Dubai per il suo account Instagram. Secondo un rapporto investigativo del sito di notizie Baza, la ballerina di 18 anni ha guadagnato più di 20 milioni di dollari nel 2018.

Maria Shuvalova

Sebbene le figlie dell'élite russa siano sicuramente orgogliose dei loro genitori influenti, non sono incoraggiate ad avere voce in capitolo in politica. Il loro tempo viene speso a fare soldi con le pubblicità di Instagram, e non a fare la cronaca di manifestazioni politiche o abusi dei diritti umani, come fa Alexandra Pelosi, la figlia della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi. Quasi nessuno di loro scrive colonne politiche, come Meghan McCain, o libri di bestseller su questioni acute, come Katherine Schwarzenegger, figlia dell'ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger.

«La maggior parte di queste giovani donne tra i venti ei trent'anni non avrebbe mai ottenuto una posizione dirigenziale e grosse partecipazioni in società commerciali, se non fosse stato per i potenti legami dei loro padri», ha detto mercoledì al Daily Beast un ex membro del Parlamento, Gennady Gudkov. «Per rimanere ricche e di successo, tengono la bocca chiusa: ogni figlia capisce perfettamente che una volta che inizierà a commentare sulla corruzione o sui diritti umani, suo padre sarà nell'epicentro di uno scandalo rovinoso».

Ksenia Sobchak

Ci sono eccezioni. Ksenia Sobchak, conosciuta come "la figlioccia di Putin", ha costruito un impero degli affari e dell'intrattenimento in anni di lavoro nello spettacolo, anche se il suo nome l’ha sicuramente aiutata. Appare sulle copertine delle principali riviste di moda, ha posato nuda durante la gravidanza per Tatler e sfrutta il suo gigantesco seguito sui social media per i profitti. La diva televisiva partecipa anche a sfilate di moda in tutto il mondo e guadagna milioni di dollari in progetti televisivi e nella sua attività di ristorazione.

Ballo Tatler 2

A sorpresa, Sobchak, il cui padre - il sindaco di San Pietroburgo - una volta era il capo di Putin, si è unita al movimento di opposizione russo nel 2011, nonostante le detenzioni della polizia e i contratti annullati dalla televisione di stato.

Ha registrato molti video indirizzati a Putin, che conosce sin dalla sua prima infanzia, confrontandosi con il leader del paese sulla scandalosa corruzione e le persecuzioni politiche portate avanti dalle forze dell'ordine del Cremlino. «Ho le palle di ferro», ha detto Sobchak al Daily Beast nel 2012.

Ma il tempo della resistenza di Sobchak contro il Cremlino è finito. Analisti politici affermano che la decisione di Sobchak di prendere parte alle elezioni presidenziali del 2018 è stata un'idea del Cremlino per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dai candidati dell'opposizione più genuini. Solo l'1,6% dei russi ha votato per Sobchak. Da allora, la sua voce critica è diventata silenziosa e il suo Instagram è di nuovo pieno di selfie in spiaggia.

Vladimir Putin

Per essere onesti, una quota non piccola di uomini russi ha fatto carriera a Mosca sulle orme dei loro potenti padri. Il ministro dell'agricoltura Dmitry Patrushev è il figlio del segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev. All'inizio di quest'anno, il figlio dell'amico universitario di Putin Victor Khmarin è stato nominato direttore generale della principale compagnia idroelettrica russa, RusHydro.

«Nessuna delle figlie del Cremlino chiede l'emancipazione delle donne, affronta il riscaldamento globale, la difficile situazione degli immigrati o l'orribile problema della violenza domestica», ha detto a The Daily Beast Kagershin Sagiyeva, osservatrice della TV indipendente Rain. «Non ascolteremo le loro voci a meno che i modelli di patriarcato e il potere degli uomini sulle donne non vengano davvero affrontati».