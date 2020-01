FIGLIO MIO NON TI CONOSCO – DILAGA LA MODA TRA I MILIARDARI DI LASCIARE GLI EREDI SENZA PATRIMONIO – I PROVENTI DAL 99% DELLE AZIONI DI FACEBOOK SONO DEVOLUTI DA ZUCKERBERG E LA MOGLIE A UNA FONDAZIONE E GORDON RAMSAY E STING HANNO DICHIARATO CHE AI FIGLI NON SPETTERÀ UN CENTESIMO – GLI EREDI DI BILL GATES E WARREN BUFFETT…

Alice Scaglioni per “www.corriere.it”

Chi lascia la fortuna ai figli (e chi non lo fa)

oscar farinetti e il figlio nicola

Oscar Farinetti ha da poco annunciato che «Eataly fa largo ai giovani», e in particolare a suo figlio Nicola, che dovrà gestire un perimetro di ricavi pari a 620 milioni. L'azienda vanta un utile netto che si colloca tra i 5 e i 10 milioni, e continua a crescere.

Ma non tutti i genitori sono così generosi verso i figli. Pare che negli ultimi anni vada quasi «di moda» tra i miliardari e supermiliardari lasciare gli eredi senza patrimonio, donando la fortuna ad associazioni benefiche o dividendola tra varie cause.

Ecco alcuni dei Paperoni che hanno scelto di non lasciare alla discendenza niente (o pochissima parte del loro immenso patrimonio).

mark zuckerberg

Mark Zuckerberg

Quando è nata la sua primogenita Max, il patron di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato la nascita di una fondazione insieme alla moglie, la Chan Zuckerberg Initiative, con cui verranno devoluti i proventi dal 99% delle azioni del social network (all'epoca si parlava di circa 45 miliardi di dollari).

«Come tutti i genitori vogliamo che tu cresca in un mondo migliore rispetto al nostro. Faremo la nostra parte e non solo perché ti amiamo, ma perché abbiamo una responsabilità morale di fronte a tutti i bambini della prossima generazione», hanno scritto nel testo di accompagnamento alla foto.

Bill Gates

bill gates

Fondatore di Microsoft e uno degli uomini più ricchi del mondo da anni, Bill Gates ha fatto sapere che non lascerà tutta la sua fortuna ai figli. Lui e la moglie Melinda sono molto impegnati in cause umanitarie con la loro fondazione e ritengono che lasciare agli eredi grosse somme di denaro abbia anche dei contro. Per questo hanno invitato altri supermiliardari a dare in eredità a figli e parenti solo la metà dei loro averi.

Sting

Il cantante ha dichiarato in più occasioni di non voler lasciare un centesimo ai suoi figli. Joseph, Fucsia Katherin, Brigitte Michael, Jack, Eliot Pauline e Giacomo Luke (una squadra numerosa, a dire la verità) dovranno lavorare per mantenersi, secondo papà.

gordon ramsay

Gordon Ramsay

Il cuoco star del piccolo schermo ha scelto un'educazione molto rigida con i figli. Lavorano già tutti, così possono comprendere il valore dei soldi e imparare a gestire le finanze personali, sostiene Gordon Ramsay. La prima figlia Megan fa la baby-sitter e Holly fa la commessa, mentre il figlio Jack sogna di arruolarsi nei marine e la bambina più piccola, Matilda, è l'unica autorizzata a entrare in cucina.

Ramsay dà ai figli 50 sterline, 100 per Megan che studia ad Oxford, come paghetta settimanale per comprarsi quello di cui hanno bisogno. Non ha per questo fatto scalpore quando il cuoco ha dichiarato che a loro non spetterà un centesimo della sua fortuna, guadagnata con sudore e fatica nelle cucine dei ristoranti.

warren buffett

Warren Buffett

Anche il «guru di Omaha» Warren Buffet, stabilmente ai primi posti della classifica dei più ricchi al mondo, ha deciso che alla sua morte i tre figli non avranno nulla. Il mago della finanza, che recentemente ha raggiunto il record di liquidità, ha predisposto che il suo patrimonio venga diviso tra fondazioni benefiche.

Elton John

«I miei figli vivono vite incredibili ma è importante avere un po’ di rispetto per i soldi, un po’ di rispetto per il lavoro». È con questa frase che la popstar internazionale Elton John giustifica la sua decisione di lasciare ai suoi bambini solo una parte della sua fortuna.

elton john

Simon Cowell

Il fondatore di X Factor (e uno dei giudici degli esordi del programma) aveva annunciato di voler donare il suo patrimonio in beneficenza. Ha un figlio, Eric, avuto dalla compagna Lauren Silverman.

sting simon cowell