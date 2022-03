28 mar 2022 12:11

FIGLIUOLO IN CONGEDO - DAL PRIMO APRILE LA STRUTTURA COMMISSARIALE PER L’EMERGENZA NON ESISTERÀ PIÙ, E TERMINA ANCHE L’INCARICO DEL GENERALE CHE HA RIMESSO IN SESTO LA CAMPAGNA VACCINALE. SARÀ SOSTITUITA DA UNA UNITÀ AD HOC: SARÀ IL MINISTRO DELLA DIFESA GUERINI A DOVER SCEGLIERE CHI LA GUIDERÀ - IN POLE POSITION CI SAREBBE IL GENERALE TOMMASO PETRONI, CHE GIÀ LAVORAVA CON FIGLIUOLO. MA CIRCOLA ANCHE IL NOME DI MAURIZIO RICCÒ, COMANDANTE LOGISTICO DELL’ESERCITO