Marcello Giordani per “la Stampa”

Sono 140 i casi di oggetti volanti non identificati che tra il 2001 e il 2019 hanno coinvolto il territorio italiano e non hanno trovato una spiegazione scientifica. Non lo dicono gli appassionati di Star Trek o i patiti di X-Files, ma l' Aeronautica Militare Italiana, che ha pubblicato il dossier sugli avvistamenti che sfuggono a ogni spiegazione naturale o tecnica.

L'Aeronautica non dice che quella sfera che girava a velocità incredibile a 200 metri di quota e sparava luci rosse sopra il condominio fosse un velivolo alieno, si limita a precisare che dopo accertamenti per capire se ci fosse qualche correlazione con eventi umani o fenomeni naturali, non è stato trovato nessun riscontro: l' episodio va classificato come Ovni, oggetto volante non identificato.

CONTROLLI DAL 1978

A promuovere un controllo statele sugli ufo era stato nel 1978 Giulio Andreotti: il presidente del Consiglio era stato sollecitato a occuparsene a fronte di apparizioni sempre più frequenti. L'Aeronautica era stata designata quale organismo istituzionale deputato a raccogliere, verificare e monitorare le segnalazioni. Da quella data gli ufo non hanno più smesso di atterrare su Montecitorio. Interrogazioni e dibattiti si sono moltiplicati: celebre il battibecco nel 2000 alla Camera fra il sottosegretario alla Difesa, Gianni Rivera, e il deputato di An, Sandro del Mastro dalle Vedove.

L'ex golden boy aveva liquidato l'argomento sostenendo che la raccolta dati dell'Aeronautica aveva solo finalità statistica e che l'attività di monitoraggio non era coordinata con gli alleati. Nel 2012 erano stati due esponenti dell' Italia dei Valori, Giuseppe Vatinno e Francesco Barbato, a chiedere ai ministri della Difesa e degli Esteri cosa ne sapesse il governo in tema di ufo, e se non era il caso di bussare alla Casa Bianca per saperne di più sull' Area 51.

Adesso un primo catalogo di avvistamenti che non trovano spiegazione c'è: l' Aeronautica assicura che presto verranno diffusi i dati precedenti al 2001, in fase di elaborazione.

Intanto si può consultare una striscia di avvistamenti lunga 18 anni. Dei 140 casi irrisolti la Campania è in testa alla classifica con 20 avvistamenti rimasti inspiegati, seguita da Lombardia (19), Toscana (16), Lazio (14), Emilia-Romagna (13), Veneto (10) e Sicilia (9).

I dischi volanti non sfrecciano nei cieli di Valle d' Aosta, Umbria, Molise e Sardegna, rimaste a zero. Il 2010 l' anno con più avvistamenti misteriosi, 27, nel 2017 nessun velivolo anomalo. Di ogni evento il dossier fornisce la scheda schematica, che si conclude con un laconico «dai dati raccolti l' evento non è stato associato ad attività di volo o di radiosondaggio ed è stato pertanto catalogato con Ovni».

Di ufo ce n' è per tutti i gusti: un rombo di 10 metri verde, luminoso, come quello che viaggiava a 10-20 metri dal suolo a Monzuno di Bologna il 26 dicembre 2005, i tre oggetti circolari, arancio, che il 20 aprile 2011 volavano a Burrida di Pordenone a 300 metri di quota, o le tre sfere rosso-arancione che il 28 settembre 2014 sorvolano il cielo di Corniolo, frazione di Santa Sofia, in Romagna.

Mentre studiosi e Aeronautica aggiornano il database, gli ufo non smettono di volare: sabato nei cieli dell' Ossola avvistate decine di punti luminosi al confine col Canton Ticino. Non erano i velivoli della pattuglia acrobatica svizzera in addestramento notturno, né le riprese del nuovo Indipendence Day: la spiegazione è più prosaica. Il sito di tracciamento satellitare Heavens Above sostiene si sia trattato degli Starlink, i satelliti di Elon Musk lanciati in orbita il 7 gennaio. Mr.Tesla vuol creare una costellazione di satelliti a banda larga per fornire agli utenti Internet ad alta velocità.

