4 giu 2019 13:11

FINCHÉ SCAZZO NON CI SEPARI – IL COGNATO SI PERMETTE DI FARE UNA BATTUTA SUL VESTITO DELLA SPOSA CHE IMPAZZISCE E PASSA ALLE MANI: BOTTE DA ORBI DURANTE UN RICEVIMENTO DI NOZZE IN UN AGRITURISMO IN PROVINCIA DI MILANO DOVE GLI SPOSINI E I COGNATI HANNO DATO SPETTACOLO CON INSULTI, CALCI E PUGNI – ALLA FINE PER SEDARE GLI ANIMI SONO ARRIVATI I CARABINIERI MENTRE IL FRATELLO DELLO SPOSO E LA MOGLIE SONO FINITI IN OSPEDALE…