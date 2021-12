LA FINE DI UN CUOMO – DOPO ESSERE RIMASTO STRITOLATO NEL TRITACARNE PER AVER “DIFESO MEDIATICAMENTE” IL FRATELLO ANDREW DALLE ACCUSE DI MOLESTIE, ORA CHRIS CUOMO VIENE TRAVOLTO ANCHE DAL METOO: L’ANCHORMAN DELLA CNN, CHE IN UN PRIMO MOMENTO ERA STATO SOSPESO, È STATO MESSO ALLA PORTA DOPO LA DENUNCIA DI UNA EX COLLEGA PIÙ GIOVANE DI UN ALTRO NETWORK CHE HA DECISO DI FARSI AVANTI QUANDO…

Da "il Messaggero"

Prima sospeso, ora licenziato in tronco, con l'ombra anche di una denuncia per molestie sessuali: finisce così la carriera alla Cnn di Chris Cuomo (foto), il popolare anchorman di punta dell'emittente travolto dalle rivelazioni sull'attivo ruolo mediatico che giocò dietro le quinte per aiutare il fratello maggiore Andrew a difendersi dalle accuse di abusi sessuali da parte di una decina di dipendenti quando era governatore di New York.

Ora però anche il giornalista rischia di trovarsi nei panni dell'aggressore nell'era del #Metoo. È stata una avvocata a informare la Cnn dell'accusa di molestie mossa da una sua cliente contro Chris Cuomo: una ex collega più giovane di un altro network, per ora rimasta senza nome. L'accusatrice ha deciso di farsi avanti perché è rimasta «disgustata» dalle dichiarazioni in tv di Chris Cuomo in difesa di suo fratello

