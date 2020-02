ALLA FINE HA VINTO GRETA – LA CORTE D’APPELLO DI LONDRA HA ACCOLTO IL RICORSO DEGLI AMBIENTALISTI CONTRO L’ESPANSIONE DELL’AEROPORTO DI HEATHROW. GLI ECO-MANIACI HANNO FESTEGGIATO SBOCCIANDO CHAMPAGNE E ANCHE BORIS JOHNSON DEVE AVER TIRATO UN SOSPIRONE DI SOLLIEVO: DA SINDACO SI ERA OPPOSTO, MINACCIANDO DI STENDERSI DI FRONTE ALLE RUSPE, POI DA PREMIER AVEVA DATO IL VIA LIBERA – VIDEO

ambientalisti festeggiano lo stop alla terza pista di heathrow

A.Riz. per “la Stampa”

Si sono abbracciati, hanno alzato i pugni in segno di vittoria e hanno spruzzato champagne come si fa ai Gran Premi. Fuori da un tribunale di Londra gruppi ecologisti hanno festeggiato la decisione della corte d' appello britannica di bloccare l' espansione dell' aeroporto di Heathrow per limitare i danni ambientali e garantire il rispetto dell' accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. «Una sentenza rivoluzionaria», ha detto il gruppo Amici della Terra.

greta thunberg parla a davos

Un risultato arrivato dopo oltre dieci anni di battaglie, salutato anche da Greta Thunberg, l' attivista che con il suo impegno ha mobilitato milioni di giovani in tutto il mondo.

E oggi Greta è attesa a Bristol per una manifestazione di ragazzi che si annuncia imponente, al punto che la polizia ha invitato i genitori ad essere vigili a fronte di misure di sicurezza che potrebbero rivelarsi inadeguate. «C' è il rischio di inciampare, cadere, venire schiacciati», ha detto la polizia di Avon e Somerset.

progetto della terza pista di heathrow

La corte d' appello ha accolto un ricorso contro la decisione del precedente governo di dare il via libera alla costruzione della terza pista di Heathrow, già uno degli aeroporti più trafficati d' Europa: serve 80 milioni di passeggeri l' anno e 84 compagnie aeree. Ma Heathrow opera al massimo della sua capacità, e l' idea di costruire una terza pista, vista dai sostenitori come necessaria per garantire la competitività dell' aeroporto come centro di traffico internazionale e del Paese tutto, viene ventilata dal 2003; ma solo 15 anni dopo, nel 2018, ha ricevuto l' ok del governo.

sadiq khan con gli ambientalisti contro la terza pista di heathrow

L' azione legale è stata lanciata da gruppi di ecologisti e municipi che si trovano vicino all' aeroporto, alla periferia ovest della capitale britannica, e sostenuta dal sindaco, il laburista Sadiq Khan. Da tempo accusano il governo di non aver tenuto conto dell' inquinamento acustico e dei danni alla qualità dell' aria che il progetto avrebbe comportato.

Nel loro ricorso hanno sostenuto che il progetto era incompatibile con gli impegni del governo per il taglio delle emissioni nocive.

john mcdonnell

I giudici della corte d' appello hanno dato loro ragione. Il governo, ha detto il giudice Lindblom, «ha agito illegalmente perché ha fallito nel suo obbligo di tenere in considerazione l' accordo di Parigi».

gli ambientalisti festeggiano per lo stop alla terza pista di heathrow

Avrà tirato un sospiro di sollievo Boris Johnson, che da sindaco di Londra aveva giurato di stendersi di fronte ai bulldozers piuttosto che consentire la costruzione della terza pista. E infatti il suo governo ha annunciato che non farà appello. «È una decisione che spetta a Heathrow e alle corti», ha detto il ministro dei Trasporti, Grant Shapps. Ma l' aeroporto, che sperava di cominciare i lavori già dall' anno prossimo e completarli entro il 2029, intende fare appello di fronte alla Corte Suprema.

boris johnson

«Niente espansione di Heathrow, niente "Global Britain»", ha detto l' amministratore delegato John Holland-Kaye, con riferimento allo slogan del premier per il dopo Brexit.

«Abbiamo argomenti molto forti, e dimostreremo che l' espansione è compatibile con gli accordi di Parigi».

render dell'aeroporto di heathrow con la terza pista

Intanto gli ambientalisti festeggiano una vittoria che potrebbe avere ripercussioni decisive sui futuri progetti infrastrutturali. «È una grande vittoria non solo per noi, ma per Londra e per tutto il pianeta», ha detto Gareth Richards, uno dei ricorrenti, dopo aver stappato lo champagne, mentre i suoi colleghi sventolavano felici bandiere con slogan ambientalisti. Khan, anche lui accorso al tribunale, ha definito la sentenza «storica» e «probabilmente il caso ambientalista più importante di questa generazione», e ha invitato le parti ad accantonare definitivamente il progetto. E Greta, commentando la sentenza, ha twittato: «Immaginate quando tutti cominceremo a tenere in considerazione gli accordi di Parigi» In attesa di arrivare a Bristol.

ambientalisti contro la terza pista di heathrow heathrow superluna 2018 greta thunberg a torino 6 drone avvistato a heathrow 1 aerei sovrapposti su heathrow greta thunberg drone avvistato a heathrow 4