ALLA FINE NE RESTERÀ UNA SOLA: IVANKA – SE DONALD TRUMP E I FIGLI ERIC E DONALD JR VENISSERO BANDITI DELLA TRUMP ORGANIZATION, LA SOCIETÀ POTREBBE FINIRE DRITTA NELLA MANI DELLA FIGLIA B(U)ONA – È STATO IL PROCURATORE GENERALE, LETITIA JAMES, HA CHIESTO CHE IL TYCOON SIA BANDITO A VITA E CHE I DUE FIGLI SIANO INTERDETTI PER CINQUE ANNI CIASCUNO…

ivanka trump

'Con condanna Trump, Ivanka potrebbe guidare Trump Organization'

(ANSA) - Ivanka Trump potrebbe prendere le redini della Trump Organization se il giudice di New York Arthur Engoron dovesse decidere di bandire Donald Trump e i due figli Donald jr ed Eric dall'attivita' imprenditoriale nell'Empire State, come ha chiesto l'acccusa nel processo per gli asset gonfiati. Lo scrive Newsweek citando l'analisi di Eric C. Chaffee, docente di legge alla Case Western Reserve University in Ohio ed esperto di 'business law'. L'attorney General Letitia James ha chiesto che il tycoon sia bandito a vita e che i due figli siano interdetti per cinque anni ciascuno.

ivanka trump in costume a indian creek 18 donald ivanka trump ivanka trump ivanka trump e jared kushner 1 kylian mbappe jared kushner ivanka trump ivanka trump in costume a indian creek 9