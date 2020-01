VI RICORDATE LA SARS? CI SONO DUE VITTIME PER UN VIRUS MISTERIOSO, ENTRAMBE LO AVREBBERO CONTRATTO IN UN MERCATO DEL PESCE A WUHAN, IN CINA - ALMENO 41 PERSONE LO AVREBBERO CONTRATTO, CON RELATIVA POLMONITE, MA STAVOLTA ESISTE UN PROTOCOLLO E UNA RETE DI PROTEZIONE: SCREENING NEGLI AEROPORTI E ATTENZIONE SU CHI ARRIVA DA QUELLA PROVINCIA. AL MOMENTO NON CI SONO CONFERME DELLA TRASMISSIONE TRA ESSERI UMANI