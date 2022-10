ALLA FINE IL RAPINATORE 12ENNE È FINITO IN CARCERE - BILAL, IL RAGAZZINO FERMATO DOPO IL SETTIMO COLPO MESSO A SEGNO A MILANO, È STATO RINCHIUSO NEL CARCERE MINORILE DI TORINO - GIALLO SULL'ETÀ: LUI HA SEMPRE DICHIARATO DI AVERE 12 ANNI MA SECONDO GLI ULTIMI ESAMI È PIÙ GRANDE: AVREBBE TRA I 13 E I 14 ANNI. COMUNQUE, NON SAREBBE COMUNQUE IMPUTABILE, MA IN ATTESA DI CAPIRE COSA FARE, LA PROCURA LO HA MESSO IN GALERA, ANCHE PER EVITARE ALTRE RAPINE...

Monica Serra per www.lastampa.it

BILAL

Bilal è stato arrestato. Una decisione che sarebbe stata presa in attesa di chiarire con certezza la sua età. Il ragazzino marocchino fermato dopo sette colpi a Milano - gli ultimi due questa notte - ha sempre dichiarato di avere dodici anni ed è sempre scappato da tutte le comunità per minorenni stranieri non accompagnati a cui il Comune di Milano lo ha assegnato. L’ultima volta proprio ieri. Anche gli esami ossei fatti il 6 ottobre, dopo il primo furto di un Rolex - avevano confermato la sua età troppo giovane per un arresto.

degrado stazione centrale milano 7

Le ultime due rapine questa notte, alle due e mezza, sempre vicino la stazione Centrale, in piazza Luigi di Savoia, con un complice di sedici anni. I due ragazzini hanno rapinato delle loro collanine, con l’aiuto di una tronchesina, un italiano di trentuno anni e un altro di venti. Due distinti episodi.

degrado stazione centrale milano 4

Le vittime hanno chiamato il 112 ed è arrivata una volante della polizia che ha fermato i due ragazzi. C’era anche Bilal. Questa volta sarebbero stati eseguiti su di lui degli esami più approfofonditi di quelli ossei, che avrebbero dato un esito leggermente diverso rispetto ai precedenti. Bilal avrebbe in realtà tra i tredici e i quattordici anni. I giovani che hanno meno di 14 anni per legge non sono imputabili: l’arresto è in ogni caso escluso.

degrado stazione centrale milano 5

Ma in attesa di chiarire la situazione e stabilire la sua età con maggiore sicurezza, in accordo col pm di turno del Tribunale per i minorenni di Milano, il sostituto procuratore Pietro Moscianese Santori, e in ragione dei numerosissimi episodi di questi mesi, Bilal è stato rinchiuso nel Cpa del carcere minorile di Torino. Con lui è stato arrestato anche il presunto complice sedicenne.

degrado stazione centrale milano 6