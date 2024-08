È FINITA L’ERA DI GOOGLE? LA STORICA SENTENZA DELL’ANTITRUST USA, CHE HA BOLLATO L’AZIENDA COME "MONOPOLISTA", È L'ULTIMO SEGNALE CHE L’EGEMONIA DEL MOTORE DI RICERCA INIZIA A SCRICCHIOLARE – GOOGLE CONTINUERÀ A ESSERE UN "GOLIA" DIGITALE, E FORSE VINCERÀ IL RICORSO CONTRO LA DECISIONE, MA LA SUA CAPACITÀ DI DEFINIRE L’AGENDA PER IL FUTURO DEL SETTORE TECNOLOGICO STA DIMINUENDO...

Dagotraduzione da www.axios.com

La storica decisione di lunedì di un giudice federale che ha dichiarato Google un monopolio è il segnale più forte che l'era di Google su Internet ha fatto il suo corso.

Il quadro generale: Google continuerà a essere un Golia digitale, ma la sua capacità di definire e controllare l'agenda per il futuro del settore tecnologico sta diminuendo.

Combattere una causa antitrust richiede sempre soldi e tempo, ma, cosa ancora più importante, distrae sia i dirigenti che i dipendenti.

Perdere una causa antitrust comporta la probabilità di nuove limitazioni alla libertà di azione di un'azienda, con la prospettiva di regole imposte dal tribunale e l'aggiunta di avvocati.

Ci siamo già passati .

La storica causa antitrust del Dipartimento di Giustizia contro Microsoft del 1998 distrasse e rallentò l'azienda dal dominare la rapida crescita di Internet come aveva fatto con l'era del personal computing. Google fu fondata lo stesso anno.

Questa volta, Google è il leader del settore, l'intelligenza artificiale è la nuova piattaforma e nuove aziende come OpenAI stanno gareggiando per prendere il sopravvento.

Perché è importante: il progresso tecnologico è sempre dipeso da questo ciclo di nuove aziende che sfidano le aziende consolidate e alla fine diventano la nuova forza dominante.

Ma negli ultimi dieci anni questo processo è sembrato congelato, senza alcuna speranza che nuovi attori sfidassero i cinque giganti della Big Tech: Google, Apple, Microsoft, Amazon e Meta.

La decisione del giudice Amit Mehta si concentra sull'uso che Google fa della sua influenza e sulla quantità di dati che ha immagazzinato in tutti questi anni per mettere da parte i concorrenti. Ora il rischio per l’azienda è che sia limitata la sua capacità di trarre profitto dai dati dei suoi utenti o, addirittura, che debba aprire il suo patrimonio di dati ai rivali.

Cosa succederà: Google ha dichiarato che presenterà ricorso contro la sentenza ed è piuttosto comune che decisioni antitrust complesse come questa vengano annullate, come è accaduto in gran parte alla sentenza contro Microsoft 20 anni fa.

Nel frattempo, il giudice deciderà cosa imporre a Google, che potrebbe spaziare da regole limitate che ne regolino la condotta a un più ampio tentativo di smembrare l'azienda.

Una seconda importante causa antitrust contro Google, che riguarda la sua imponente attività nel settore della tecnologia pubblicitaria, andrà a processo questo autunno.

In conclusione: le cause legali sui monopoli tecnologici finiscono più spesso in tecnicismi che in drammi. Ma possono anche spingere il settore a evolversi in nuovi modi.

La decisione di lunedì è ben posizionata per aggiungere forza legale e profondità politica alle correnti dirompenti che l'AI ha già scatenato. Potrebbe essere sufficiente per aprire un varco nel mercato della ricerca a lungo bloccato.