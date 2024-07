È FINITA L’ERA REDSTONE PER PARAMOUNT - DOPO 10 MESI, È STATO FIRMATO L’ACCORDO PER LA CESSIONE DEL COLOSSO PARAMOUNT GLOBAL ALLA SKYDANCE MEDIA, CASA DI PRODUZIONE DI FILM, SERIE TV E VIDEOGIOCHI – UN AFFARE DA 8 MILIARDI DI DOLLARI IN DUE FASI: IL PRIMO STEP PREVEDE L’ACQUISIZIONE DA PARTE DI SKYDANCE E DEI SUOI PARTNER DI NATIONAL AMUSEMENTS, LA HOLDING DI SHARI REDSTONE CHE DETIENE IL 77% DELLE AZIONI DI PARAMOUNT. POI CI SARÀ LA FUSIONE CON…

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

skydance media acquisisce paramount 4

Ennesimo scossone nel mondo dei media. Dopo 10 mesi, è fatto l’accordo per la cessione del colosso Paramount Global alla casa di produzione – di film, serie tv e videogiochi - Skydance Media. Un affare da circa 8 miliardi di dollari. La chiusura è attesa nella prima metà del 2025, tuttavia la procedura vuole che Paramount Global abbia ancora 45 giorni di tempo per cercare acquirenti che possano competere con l’offerta di Skydance.

il ceo di skydance media david ellison e la presidente di national amusements shari redstone 1

Il primo step, come riporta Reuters, prevede l’acquisizione da parte di Skydance e dei suoi partner di National Amusements, la holding di Shari Redstone che detiene il 77% delle azioni di Paramount, con un esborso da 2,4 miliardi di dollari cash. Poi ci sarà la fusione, con Skydance che verserà 4,5 miliardi di dollari in contanti o azioni per gli azionisti del gruppo e altri 1,5 miliardi di dollari per il bilancio di Paramount. Il risultato sarà una compagnia da 28 miliardi di valore in cui David Ellison, fondatore di Skydance 41enne, diventerà presidente e ceo, mentre Jeff Shell, ex ad di NbcUniversal, sarà il presidente.

skydance media acquisisce paramount 2

L’accordo mette fine all’era Redstone per Paramount. Nel 1987, il padre di Shari, Sumner, aveva acquisito Viacom che col tempo è cresciuta diventando Paramount Global. La multinazionale, oltre ai celebri studios, possiede, tra gli altri, i brand Cbs, Mtv, Comedy Central, Paramount+, Pluto TV.

skydance media acquisisce paramount 5

Skydance ha prodotto film come Mission Impossible: Rogue Nation, La Guerra di Domani, 6 Underground e serie tv come Grace and Frankie e Jack Ryan.

skydance media acquisisce paramount 3 david ellison 2