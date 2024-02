FIORELLO, E IL SESSO SCOMPARE - DURANTE L'ESIBIZIONE DELLO SHOWMAN A SANREMO, LA SERA DI MARTEDÌ 6 FEBBRAIO, "PORNHUB" HA REGISTRATO UN CALO DEGLI ACCESSI DEL 12.2%, CON UN PICCO DEL -15.1% IN LIGURIA - LA BATTUTA DI FIORELLO: "LA RAI SI SCUSA CON LA PIATTAFORMA AMICA..."

Comunicato stampa "PornHub"

Pornhub, la piattaforma leader mondiale dell'intrattenimento per adulti, ha pubblicato oggi il report di fruizione degli italiani durante la prima e l’ultima serata del Festival di Sanremo 2024; i dati sono stati analizzati in anteprima da Fanpage.it .

Martedì 6 febbraio, durante l’esibizione di Fiorello avvenuta fuori dal teatro Ariston con la scritta dedicata ad Amadeus "Pensati libero… è l'ultimo”, è stata riscontrata la perdita maggiore di visitatori: il picco in negativo è stato del 12.2% in tutta Italia e del 15.1% in Liguria.

A eccezione del momento legato a Fiorello, la perdita di traffico sulla piattaforma è risultata in generale minore rispetto al 2023: nonostante gli ascolti da record registrati nell’edizione di quest’anno, gli italiani hanno continuato a visitare il sito anche mentre erano sintonizzati su Rai 1.

Il dato più significativo per quanto riguarda la serata di sabato viene riscontrato alla fine della messa in onda dello show: appena dopo l’annuncio della vincitrice, il traffico su Pornhub è aumentato dal +26,9% in tutta Italia, e in Liguria addirittura del +41,7%.

Analizzando il calo di traffico nelle singole regioni, troviamo sul podio: l'Abruzzo con -15,2%, la Valle d'Aosta con -12,9% e la Toscana con -12,3%. Le regioni invece meno interessate dalla perdita di visitatori su Pornhub sono state la Calabria con solo un -2,3%, il Veneto con -1,9% e il Friuli-Venezia Giulia con -0,6%.

Le regioni di appartenenza dei primi tre classificati di quest’anno hanno registrato un calo di: -11.8% la Liguria, -6.8% la Campania e -10.6% la Basilicata.

