C’E’ GROSSA CRISI! - GOLDMAN SACHS TAGLIA IL BONUS ALL'AD DAVID SOLOMON: MENO 30%, DA 35 MILIONI DI DOLLARI A 25 MILIONI, PER IL 2022 - PESA IL CALO DEGLI UTILI (-48% RISPETTO AL 2021) E DELLE ENTRATE – MA NON SARA’ L’UNICO “PURGATO”: DA BANK OF AMERICA A WELLS FARGO, PASSANDO PER CITI E J.P. MORGAN, LE SFORBICIATE ALLE REMUNERAZIONI SONO LA NUOVA NORMALITÀ. E IL 2023 POTREBBE ESSERE ANCORA PIÙ SEVERO PER I BANCHIERI…