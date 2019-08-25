FLASH! GUARDATE "NONNA" BRIGITTE, GRIFFATA LOUIS VITTON: PER ARRIVARE ALL'ALTEZZA DI QUEL GRAN PEZZO DI GNOCCA DI MELANIA, FASCIATA IN UN ABITO GUCCI, SALE SUL GRADINO E SI IMPANTANA CON IL TACCO NELL'AIUOLA...

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