brigitte macron melania trump brigitte macron melania trump
FLASH! GUARDATE "NONNA" BRIGITTE, GRIFFATA LOUIS VITTON: PER ARRIVARE ALL'ALTEZZA DI QUEL GRAN PEZZO DI GNOCCA DI MELANIA, FASCIATA IN UN ABITO GUCCI, SALE SUL GRADINO E SI IMPANTANA CON IL TACCO NELL'AIUOLA...-
“LA CACCIA ALLE STREGHE FINISCE PRIMA O POI” – WOODY ALLEN PRESENTA A PARIGI IL FILM MAI USCITO NEGLI USA DOPO LE POLEMICHE SULLE MOLESTIE: "A 83 ANNI MI SENTO PIÙ VULNERABILE CHE MAI, MA ORMAI NULLA MI SORPRENDE..." - POI PARLA DI QUANDO HA DIRETTO TRUMP: "SUL SET È STATO BRAVISSIMO. OGGI, COME PRESIDENTE, È TUTTA UN'ALTRA COSA!” – E SULLA MITICA LISTA DELLE 10 COSE PER CUI VALE VIVERE: “OGGI AGGIUNGEREI LA…” - VIDEO
“CHE TRISTEZZA CONTE, SI È VENDUTO A MERKEL E MACRON” – SALVINI HA MESSO NEL MIRINO IL PREMIER DIMISSIONARIO. LO RITIENE COLPEVOLE DI AVER CONDIZIONATO NEGATIVAMENTE IL M5s E L’AZIONE DI GOVERNO – L'AVVISO AI 5STELLE: "COL PD DIVENTA PARTITO DI SISTEMA" – INTANTO L’EX VICEMINISTRO RIXI: “SE NASCE UN GOVERNO TRA I DEM E I GRILLINI I VINCITORI SONO I DUE MATTEO". ECCO PERCHE'
CI RISIAMO CON LA GUERRA FRA MEDIASET E VIVENDI. O MEGLIO TRA DUE DINASTIE: I BERLUSCONI VS I BOLLORÉ – I FRANCESI E I FONDI D’INVESTIMENTO CONTRARI ALLA FUSIONE DI MEDIASET CON LA CONTROLLATA SPAGNOLA: LA SEDE IN OLANDA PERMETTEREBBE UNA NUOVA GOVERNANCE CHE LI FAREBBE FUORI – PIERSILVIO PRESENTA UN ESPOSTO ALLA CONSOB: "VIVENDI FA SCENDERE I NOSTRI TITOLI IN BORSA"
“LA JUVE? ASSOMIGLIA ANCORA ALLA SQUADRA DI ALLEGRI” – SCONCERTI: "ESTRANEO RABIOT, INUTILE BERNARDESCHI, A PARMA SI È VISTA LA VECCHIA JUVENTUS. IL FINALE È DI QUELLI DA PALLONE IN TRIBUNA COMUNQUE SIA…” - "GIOCA BENE SOFFRENDO ANCHE IL NAPOLI A FIRENZE: ANCELOTTI HA IN MANO UN GRANDE GRUPPO”
FUNERALINO – PIÙ DI CENTO PERSONE NELLA CHIESA DI SAN BELLARMINO, A ROMA, PER L’ULTIMO SALUTO AD ANTONIO MARINI, IL PM CHE HA INDAGATO I PIÙ ECLATANTI CASI DI TERRORISMO IN ITALIA NEGLI ANNI SETTANTA - LA BARA PORTATA DA ANTONIO MARIA RINALDI, IL SALUTO DI GIANNI LETTA ALLA VEDOVA ELISABETTA E LA COMMOZIONE DEGLI AMICI - GALLERY
DOLCE VITA, MA DE CHE? – L’ITALIA ESCE MALISSIMO DAL SONDAGGIO DEL PORTALE DI VIAGGI” BIG 7 TRAVEL” CHE HA STILATO LA LISTA DELLE 50 CITTÀ PIÙ SOCIEVOLI, ACCOGLIENTI E AMICHEVOLI AL MONDO – IL BEL PAESE È RAPPRESENTATO SOLO DA ROMA CHE, PERÒ, SI TROVA ALL’ULTIMO POSTO DOPO BERLINO E CASABLANCA – IN VETTA ALLA CLASSIFICA C’È…
VORRESTE SAPERE LA DATA DELLA VOSTRA MORTE? – QUELLA CHE FINO A IERI SEMBRAVA SOLO FANTASCIENZA POTREBBE DIVENTARE REALTÀ: UN GRUPPO DI SCIENZIATI HA SVILUPPATO UN NUOVO ESAME DEL SANGUE IN GRADO DI “PREVEDERE” SE SI MORIRÀ NEI PROSSIMI DIECI ANNI – IL TEST SI BASA SU UNA SERIE DI BIOMARCATORI CHE…