CI RISIAMO CON LA GUERRA FRA MEDIASET E VIVENDI. O MEGLIO TRA DUE DINASTIE: I BERLUSCONI VS I BOLLORÉ – I FRANCESI E I FONDI D’INVESTIMENTO CONTRARI ALLA FUSIONE DI MEDIASET CON LA CONTROLLATA SPAGNOLA: LA SEDE IN OLANDA PERMETTEREBBE UNA NUOVA GOVERNANCE CHE LI FAREBBE FUORI – PIERSILVIO PRESENTA UN ESPOSTO ALLA CONSOB: "VIVENDI FA SCENDERE I NOSTRI TITOLI IN BORSA"