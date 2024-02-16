FLASH! “LA CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “I LEGALI DI JOHN ELKANN: ‘MARGHERITA AGNELLI PERSEGUITA I FIGLI DA VENT'ANNI’. GLI INVIA FOTO DELLA FIAT DUNA” (“LA PALESTRA” - MAURIZIO GIANNINI)-
FLASH! “LA CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “I LEGALI DI JOHN ELKANN: ‘MARGHERITA AGNELLI PERSEGUITA I FIGLI DA VENT'ANNI’. GLI INVIA FOTO DELLA FIAT DUNA” (“LA PALESTRA” - MAURIZIO GIANNINI)-
FLASH! - COSA CI FACEVANO, OGGI, ANTONIO TAJANI E GIANNI LETTA A PRANZO A CASA DI MARINA BERLUSCONI IN CORSO VENEZIA, A MILANO? - AVRANNO PARLATO ANCHE DELLA VEDOVA MORGANATICA, MARTA FASCINA? L'EX COMPAGNA DI SILVIO BERLUSCONI SEMBRAVA AVER RIPRESO IL SUO POSTO DI LAVORO, ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, DOPO ESSERE STATA AVVISTATA A ROMA NEI GIORNI SCORSI. E INVECE S'E' APPALESATA NELLA CAPITALE SOLO PER SPINGERE UN SUO UOMO (STEFANO BENIGNI) AL POSTO DI SCHIFANI COME VICE DI TAJANI...
PER LA MORTE DI ALEXEY NAVALNY IL MONDO PUNTA IL DITO ACCUSATORIO SU PUTIN. MA LA SCOMPARSA DEL DISSIDENTE È LA PEGGIORE NOTIZIA CHE POTESSE CADERE SULLA TESTA DI "MAD VLAD" - E' INFATTI POLITICAMENTE INCONCEPIBILE, A UN MESE DALLE PRESIDENZIALI IN RUSSIA, ASSASSINARE IL SUO NEMICO GIURATO E CORRERE IL RISCHIO DI ALIENARSI IL CONSENSO POPOLARE, GIÀ FORTEMENTE MINATO DA DUE ANNI DI SANZIONI E MORTI PER LA GUERRA IN UCRAINA – PER SCACCIARE LE ACCUSE, IL CREMLINO POTREBBE PROCEDERE A UN’AUTOPSIA SOTTO IL CONTROLLO DI OSSERVATORI INTERNAZIONALI, COME A DIRE: “NON SIAMO STATI NOI” - CERTO, DOPO ANNI DI CARCERE DURO, SEVIZIE, AVVELENAMENTI, QUANTO POTEVA RESISTERE IL POVERO NAVALNY?
DAGOREPORT! - AVVISATE LA MELONA DI TENERE SOTTO OSSERVAZIONE LO STATO NEUROLOGICO DI SALVINI: SE ALLE EUROPEE DEL 9 GIUGNO LA LEGA, COME RILEVANO I CRUDELI SONDAGGI, CROLLASSE AL 7% (E SUBISSE L'UMILIANTE SORPASSO DI FORZA ITALIA), PRIMA DI ESSERE SFIDUCIATO DAL CONSIGLIO DEL CARROCCIO, IL “CAPITONE” POTREBBE TENTARE UN PAPEETE BIS: UN SALVATAGGIO DISPERATO DELLA SUA LEADERSHIP TOGLIENDO LA FIDUCIA AL GOVERNO DUCIONI - UN FILM GIÀ VISTO QUANDO SALVINI, ANGOSCIATO DAL SORPASSO DI FDI, IN DUPLEX CON BERLUSCONI-RONZULLI, FECE SALTARE IL GOVERNO DRAGHI E TRASCINÒ IL PAESE ALLE URNE - LE TRAME DEL "CAPITONE" CON RENZI, MENTRE RISBOCCIA LA VECCHIA LIAISON PER CONTE - DOPO LE EUROPEE, SALVO FRATELLI D'ITALIA, NULLA SARÀ COME PRIMA. NON SOLO IN ITALIA: GLI EURO-POTERI HANNO TANTI MODI PER INTRALCIARE LA DUCETTA E IL SUO CAMALEONTISMO...
DAGOREPORT! – DOPO UN ANNO E MEZZO DI GOVERNO LA DUCETTA NON HA ANCORA IMPARATO COME SI GOVERNA: ANDARE ALLO SCONTRO FRONTALE CON IL DEEP STATE PUÒ FARLE MOLTO MALE - IL NUOVO SGARBO DI FITTO ALLA CORTE DEI CONTI: NOMINA IL SUO AMICO MANFREDI SELVAGGI, CHE MANCO SA BENE L'INGLESE, PER LA CORTE DEI CONTI EUROPEA - L'IRA DELLA CORTE DEI CONTI CHE AVEVA INDICATO DUE NOMI PERFETTI, TRA CUI QUELLO DI MARIA RUCIRETA, CON DIECI ANNI ALLA SPALLE DA CAPO DI GABINETTO PROPRIO ALLA CORTE EUROPEA – FRATELLI D'ITALIA SE NE FREGA DELLE INCHIESTE SU GAETANO CAPUTI: NON E' CONSIDERATO "DI DESTRA" MA UNO DELLA CASTA SPONSORIZZATO DA UN EX DI FINI...
DAGOREPORT - IN RAI SI E’ APERTA LA BATTAGLIA DEFINITIVA: GIAMPAOLO ROSSI VERSUS ROBERTO SERGIO - UNA SITUAZIONE ESPLOSIVA IN VISTA DELL’ASSEMBLEA DI APRILE QUANDO L’AD SERGIO CHIEDERÀ L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO. UNA VOLTA FIRMATO E CONTROFIRMATO, LA PALLA PASSA AL MINISTRO GIORGETTI, IN QUANTO LA RAI È UNA SOCIETÀ PER AZIONI PARTECIPATA AL 99,56% DAL MEF E ALLO 0,44% DALLA SIAE - QUEL CAVALIER TENTENNA DI GIORGETTI DARÀ SUBITO IL VIA PER L’ELEZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIO IL QUALE NOMINERÀ AD E PRESIDENTE, COME VUOLE GIORGIA MELONI? OPPURE DARÀ RETTA AL SUO CAPITANO SALVINI RINVIANDO LA PRESA DI POTERE DI FRATELLI D'ITALIA E POSTICIPANDO IL NUOVO CDA A DOPO LE EUROPEE?