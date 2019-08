ULTIMO BALO - SCONCERTI: “È IL GIOCATORE CHE MEGLIO SI È BUTTATO VIA DA TANTI ANNI A QUESTA PARTE - NON È CATTIVO, HA LE SUE STRANEZZE, CHE SONO INGOMBRANTI: NON HA IL TEMPO DELLO SCHERZO, IL SENSO DEL LIMITE. È RICCHISSIMO MA NON GLI BASTA, SI SENTE SEMPRE DISCRIMINATO PERCHÉ NERO. CREDO PENSI TROPPO. CASA SUA È L'ULTIMA ASPIRINA, MA SE FUNZIONA IL BRESCIA È SALVO…”