FLASH - LUNGA A VITA A SILVIO BERLUSCONI MA SE DOVESSE SUCCEDERE L'IRREPARABILE, LA SUA DIPARTITA VERRA' ANNUNCIATA PROBABILMENTE A BORSE CHIUSE. FORSE CON QUALCHE GIORNO DI RITARDO, COME AVVENNE CON LA SCOMPARSA DI SERGIO MARCHIONNE...

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LO STERCO DEL “DIAVOLO” NEI PARADISI FISCALI – CHE COINCIDENZA: LO SCORSO 27 GENNAIO IL FONDO ELLIOTT HA SPOSTATO UN MILIARDO DI EURO NELLE ISOLE CAYMAN E IN DELAWARE, APPENA 24 ORE DOPO LO SCOPPIO DELL’INCHIESTA SULLA CESSIONE DEL MILAN AL FONDO REDBIRD – PER QUELL’OPERAZIONE ORA IL SOCIO DI MINORANZA DI ELLIOTT, IL FONDO BLUE SKYE CHIEDE AL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI MILANO DI DICHIARARE L’INSOLVENZA DELLE DUE SOCIETÀ LUSSEMBURGHESI TRAMITE LE QUALI IL FONDI DI SINGER CONTROLLAVA IL CLUB ROSSONERO…

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