FLASH - LUNGA A VITA A SILVIO BERLUSCONI MA SE DOVESSE SUCCEDERE L'IRREPARABILE, LA SUA DIPARTITA VERRA' ANNUNCIATA PROBABILMENTE A BORSE CHIUSE. FORSE CON QUALCHE GIORNO DI RITARDO, COME AVVENNE CON LA SCOMPARSA DI SERGIO MARCHIONNE...-
FLASH - LUNGA A VITA A SILVIO BERLUSCONI MA SE DOVESSE SUCCEDERE L'IRREPARABILE, LA SUA DIPARTITA VERRA' ANNUNCIATA PROBABILMENTE A BORSE CHIUSE. FORSE CON QUALCHE GIORNO DI RITARDO, COME AVVENNE CON LA SCOMPARSA DI SERGIO MARCHIONNE...-
LO STERCO DEL “DIAVOLO” NEI PARADISI FISCALI – CHE COINCIDENZA: LO SCORSO 27 GENNAIO IL FONDO ELLIOTT HA SPOSTATO UN MILIARDO DI EURO NELLE ISOLE CAYMAN E IN DELAWARE, APPENA 24 ORE DOPO LO SCOPPIO DELL’INCHIESTA SULLA CESSIONE DEL MILAN AL FONDO REDBIRD – PER QUELL’OPERAZIONE ORA IL SOCIO DI MINORANZA DI ELLIOTT, IL FONDO BLUE SKYE CHIEDE AL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI MILANO DI DICHIARARE L’INSOLVENZA DELLE DUE SOCIETÀ LUSSEMBURGHESI TRAMITE LE QUALI IL FONDI DI SINGER CONTROLLAVA IL CLUB ROSSONERO…
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
UNA NUOVA CURA PER LA DEPRESSIONE: RENDERCI UN PO' PIU' STUPIDI – UN GRUPPO DI RICERCATORI DELLA FLORIDA HA SCOPERTO UNA SOSTANZA (LA GLICINA) CHE, RIDUCENDO L’ATTIVITÀ DEI NEURONI, INDUCE ALLA DEPRESSIONE – DISINNESCANDO IL RECETTORE DI QUESTA SOSTANZA NEGLI ESSERI UMANI, SI RIUSCIREBBE A CURARE CHI SOFFRE DELLA MALATTIA – IL FARMACO POTREBBE ESSERE PRONTO TRA 4-5 ANNI…