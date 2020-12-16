FLASH! - POSTA: “È OVVIO CHE POI SCOPPIANO I CONTAGI. ESCO ORA DAL GRAND HOTEL ST. REGIS DI ROMA PER UNA COLAZIONE E LASCIO UN BRUNCH PER 100 PERSONE, ASSEMBRAMENTI ETC ETC. SONO BASITO…”-
FLASH! - POSTA: “È OVVIO CHE POI SCOPPIANO I CONTAGI. ESCO ORA DAL GRAND HOTEL ST. REGIS DI ROMA PER UNA COLAZIONE E LASCIO UN BRUNCH PER 100 PERSONE, ASSEMBRAMENTI ETC ETC. SONO BASITO…”-
“IL PACCO DI NATALE” - MORGAN ESCLUSO DA SANREMO PER “SCELTA ARTISTICA” SI SCATENA SUI SOCIAL – “UNA BALLA DI MOZART, È COMICO. LA COMMISSIONE NON HA LE COMPETENZE MUSICALI E NON CREDO ABBIA ASCOLTATO I BRANI” - POI HA SPIEGATO DI AVER DECISO DI PUBBLICARE UN NUOVO ALBUM DI RIARRANGIAMENTI DEL REPERTORIO DELLA MUSICA DAL BAROCCO A RAVEL. “MA QUESTO CREDO CHE UNO CHE SI CHIAMA AMADEUS LO SAPPIA. O NO? CHE RIDERE” – L’ANNO SCORSO LO SHOW ALL’ARISTON E LA FUGA DI BUGO - VIDEO
E ALLA FINE IL CODACONS DIVENNE VITTIMA DEL SUO STESSO MORALISMO! TUTTI ADDOSSO ALL’ASSOCIAZIONE PER IL CALENDARIO GUARDONE USCITO ONLINE CHE CON LA SCUSA DI CELEBRARE LA “RESILIENZA” (CHE PALLE!) DELL’ITALIA - RITRAE 12 DONNE NUDE CON L'INVITO A VOTARE LA PIÙ BELLA (PERÒ LA FERRAGNI IN VERSIONE MADONNA NON ANDAVA BENE…) - APRITI CIELO: PAGINE SOCIAL TEMPESTATE DI INSULTI – PER LA FOTOGRAFA TIZIANA LUXARDO È SOLO ARTE. E ANCHE VITTORIO SGARBI PROMUOVE GLI SCATTI...
CHE CE FREGA DE BRUXELLES, NOI C’AVEMO L’AGCOM – IN BARBA ALLE LETTERINE DELLA COMMISSIONE EUROPEA L'AUTORITÀ GARANTE DELLE COMUNICAZIONI HA APERTO UFFICIALMENTE L’ISTRUTTORIA SU VIVENDI PREVISTA DALL’EMENDAMENTO SALVA-MEDIASET – SOTTO LA LENTE ANCHE SKY ITALIA DOPO L’INGRESSO NEL SETTORE DELLA FIBRA OTTICA
IMBRIGLIATE LA BRIGLIADORI - L’EX ANNUNCIATRICE SVALVOLONA SI LANCIA IN UN DELIRIO CONTRO IL VACCINO ANTI-CORONAVIRUS: “LA TECNOLOGIA SATANICA È ENTRATA IN QUESTO NUOVO VACCINO, CHE MODIFICA PROFONDAMENTE LE TECNICHE PRECEDENTI E DISTRUGGERÀ IL GENOMA UMANO” – “CI SARANNO MOLTE PERSONE CHE, COME ME, PREFERIRANNO LA MORTE, PERCHÉ MORIRE IN CRISTO VUOL DIRE RISORGERE, MENTRE CHI PER PAURA VENDERÀ LA SUA ANIMA A SATANA…” (OK, VAI AVANTI TU)
PE’ FA LA VITA MENO AMARAL – L’EX VIOLA ACCUSA TOTTI DI RAZZISMO: "MI CHIAMAVA NEGRO E MI DICEVA CHE NELLE FAVELAS MANGIAVO LA MERDA. LO AVREI VOLUTO PICCHIARE E ROMPERGLI QUALCOSA” – LO SFOGO A UNA TV BRASILIANA: “DI LIVIO MI CHIESE DI MANTENERE LA CALMA: LUI È IL CAPITANO, DISSE, E GLI RISPOSI: MA CHE CAPITANO? MI STA MANCANDO DI RISPETTO!” – LA PARTITA IN QUESTIONE E’ DEL 2002. COME MAI AD AMARAL E’ TORNATA LA MEMORIA 18 ANNI DOPO?
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
“SE CI ORGANIZZIAMO BENE, IN ITALIA AVREMO L’IMMUNITÀ DI GREGGE ENTRO LA FINE DEL 2021” - WALTER RICCIARDI: “IL VACCINO SARÀ APPROVATO DALL'EMA SARÀ CERTAMENTE SICURO - LE DECISIONI DELLA POLITICA SONO COSTANTEMENTE IN RITARDO. IL LOCKDOWN DOVEVA ESSERE FATTO NELLE CITTÀ METROPOLITANE A INIZIO OTTOBRE, MA SE NON LO FACCIAMO ADESSO CHE SIAMO IL PAESE CON IL RECORD EUROPEO DEI MORTI QUANDO LO FACCIAMO?”