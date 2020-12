IMBRIGLIATE LA BRIGLIADORI - L’EX ANNUNCIATRICE SVALVOLONA SI LANCIA IN UN DELIRIO CONTRO IL VACCINO ANTI-CORONAVIRUS: “LA TECNOLOGIA SATANICA È ENTRATA IN QUESTO NUOVO VACCINO, CHE MODIFICA PROFONDAMENTE LE TECNICHE PRECEDENTI E DISTRUGGERÀ IL GENOMA UMANO” – “CI SARANNO MOLTE PERSONE CHE, COME ME, PREFERIRANNO LA MORTE, PERCHÉ MORIRE IN CRISTO VUOL DIRE RISORGERE, MENTRE CHI PER PAURA VENDERÀ LA SUA ANIMA A SATANA…” (OK, VAI AVANTI TU)