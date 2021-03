GOOGLE NON CI SPIA PIÙ - AVETE PRESENTE QUELLA STRANA SENSAZIONE DI VEDERE PUBBLICITÀ ONLINE BASATE SUI NOSTRI GUSTI? NON DOVREBBE PIÙ SUCCEDERE, VISTO CHE "BIG G" HA ANNUNCIATO LA DECISIONE DI ABBANDONARE LA TECNICA DI MONITORAGGIO DELLA NAVIGAZIONE SUL WEB "CLIC DOPO CLIC" PER VENDERCI I BANNER PERSONALIZZATI - UNA CONCESSIONE DEL COLOSSO ALLE VARIE OFFENSIVE DI GOVERNI E AUTORITÀ ANTITRUST...