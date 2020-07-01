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FLASH! – MA STE CULLE ALLORA SO’ PIENE O SO’ VUOTE? "CORRIERE" E "REPUBBLICA" DANNO I NUMERI: NELLA STESSA GIORNATA IL GIORNALE DI VIA SOLFERINO SOSTIENE CHE IL CORONAVIRUS NON HA INFLUITO SULLE NASCITE. E “REPUBBLICA” SPARA IN APERTURA LA PAURA DEGLI ITALIANI CHE RINUNCIANO A FARE UN BEBÈ. MA VI VOLETE METTERE D’ACCORDO?-
FLASH! – SIETE CURIOSI DI CAPIRE PERCHE’ IL TRAFFICO IN LIGURIA E’ PARALIZZATO? CHIEDETE A PLACIDO MIGLIORINO, RESPONSABILE UFFICIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, NONCHÉ CONSULENTE DELLA PROCURA DI GENOVA, PERCHE’ 20 GIORNI FA HA CAMBIATO LE REGOLE DELLE ISPEZIONI NELLE GALLERIE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA, STRACCIANDO UN PROTOCOLLO CHE LUI STESSO AVEVA FIRMATO 3 MESI FA – LO SA LA MINISTRA PAOLA DE MICHELI CHE MIGLIORINO È UN GRILLINO SFEGATATO AL PUNTO DI FARE UNA RACCOLTA FIRME SU CHANGE PER ‘’DI MAIO PREMIER’’?
COME FINIRÀ LA GUERRA INTESA-UBI – DOPO LA SCONTATA BOCCIATURA DELL’ISTITUTO BRESCIANO-BERGAMASCO (L'OFFERTA ‘’NON È CONCORDATA’’ E ’’NON È CONVENIENTE”) E L’ALTRETTANTO SCONTATA REPLICA DI INTESA (“LA PAROLA VA AGLI AZIONISTI”), VEDRETE CHE NEGLI ULTIMI GIORNI DELL’OPS, CON UN RILANCIO A SUON DI BIGLIETTONI, MESSINA SI PORTERÀ A CASA UBI – DOPODICHE’, AVVISATE SERGIO EREDE E URBANO CAIRO, CHE NEL MIRINO DI MESSINA E NAGEL C’E’ IL ''CORRIERE DELLA SERA''...
LA VERSIONE DI MUGHINI - ''C’È UN PICCOLO PARTICOLARE CHE STRIDE NEI RESOCONTI DI QUELLA MEMORABILE PARTITA DEL CAMPIONATO DEL MONDO 2006, QUELLA IN CUI L’ITALIA BATTÉ I FAVORITISSIMI TEDESCHI CON UN SONANTE 2-0 PER POI LAUREARSI PER LA QUARTA VOLTA CAMPIONE DEL MONDO. E CIOÈ IL FATTO CHE NEPPURE UNA VOLTA VIENE NOMINATA LA JUVENTUS, LA SQUADRA CUI APPARTENEVANO 5 AZZURRI SU 11 NONCHÉ IL CT LIPPI. NON È UN PARTICOLARE DA DUE SOLDI PERCHÉ POCHI GIORNI, LA JUVE SAREBBE STATA SCARAVENTATA IN SERIE B E DERUBATA DI DUE SCUDETTI CONQUISTATI MERAVIGLIOSAMENTE SUL CAMPO"
CAFONALINO DELLE “STELLE CADENTI” - MAI TITOLO FU PIÙ AZZECCATO! ANNALISA CHIRICO PRESENTA IL SUO LIBRO ALLA CASINA VALADIER E CHI PARLA? MATTEO SALVINI! - IL 'CAPITONE' NON SA PIÙ CHE DIRE E LA BUTTA LÀ: “NON SONO DI DESTRA", POI DÀ DEL CRETINO A ZINGARETTI E RITRATTA SUBITO: “RITIRO L’AGGETTIVO” – "LA MELONI MANGIA CONSENSI? SE RIMANE NEL CENTRODESTRA VA BENE COSÌ” - LA CHIRICO INVECE BACIA E ABBRACCIA TUTTI: DAL PRESIDENTE DI HUAWEI ITALIA DE VECCHIS ALL’AMBASCIATORE DI ISRAELE DROR EYDAR E MALAGÒ...
CHI VA PIANO, LA VACANZA SE LA GODE ANCHE SE NON VA LONTANO - SARÀ UN'ESTATE DAL TURISMO SLOW. ARCHIVIATI I VIAGGI LONTANISSIMI, MA ANCHE QUELLI LOW COST O MORDI E FUGGI, CHI DECIDE DI PARTIRE LO FA CON UNO SPIRITO LENTO – NELLE PREFERENZE DEGLI ITALIANI LA SPIAGGIA PERDE 10 PUNTI MENTRE PRENDE SEMPRE PIÙ PIEDE LA MONTAGNA O LA CAMPAGNA – SARÀ UN’ESTATE PER SCOPRIRE I BORGHI D’ITALIA E PER SPERIMENTARE LA FOREST THERAPY…