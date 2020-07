LA VERSIONE DI MUGHINI - ''C’È UN PICCOLO PARTICOLARE CHE STRIDE NEI RESOCONTI DI QUELLA MEMORABILE PARTITA DEL CAMPIONATO DEL MONDO 2006, QUELLA IN CUI L’ITALIA BATTÉ I FAVORITISSIMI TEDESCHI CON UN SONANTE 2-0 PER POI LAUREARSI PER LA QUARTA VOLTA CAMPIONE DEL MONDO. E CIOÈ IL FATTO CHE NEPPURE UNA VOLTA VIENE NOMINATA LA JUVENTUS, LA SQUADRA CUI APPARTENEVANO 5 AZZURRI SU 11 NONCHÉ IL CT LIPPI. NON È UN PARTICOLARE DA DUE SOLDI PERCHÉ POCHI GIORNI, LA JUVE SAREBBE STATA SCARAVENTATA IN SERIE B E DERUBATA DI DUE SCUDETTI CONQUISTATI MERAVIGLIOSAMENTE SUL CAMPO"