FLASH! – IL PENTAGONO È IN LOCKDOWN DOPO UNA SPARATORIA A UNA FERMATA DELL'AUTOBUS VICINA AL QUARTIER GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA AMERICANO, A WASHINGTON D.C.. SI SONO SENTITI "MOLTI" SPARI E CI SAREBBE ALMENO UNA PERSONA "A TERRA"-
FLASH! – IL PENTAGONO È IN LOCKDOWN DOPO UNA SPARATORIA A UNA FERMATA DELL'AUTOBUS VICINA AL QUARTIER GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA AMERICANO, A WASHINGTON D.C.. SI SONO SENTITI "MOLTI" SPARI E CI SAREBBE ALMENO UNA PERSONA "A TERRA"-
È MORTO NELLA SUA CASA DI LATINA LO SCRITTORE ANTONIO PENNACCHI - AVEVA 71 ANNI E NEL 2010 AVEVA VINTO IL PREMIO STREGA CON "CANALE MUSSOLINI" – L'ULTIMA INTERVISTA: "IL DOVER MORIRE FA PARTE DELLA VITA. OGGI FORSE SI È PERSA QUESTA CONSAPEVOLEZZA" - "LO STREGA? NON MI HANNO VOLUTO. LA TV? MI RIFIUTO DI ANDARE IN QUEI TEATRINI. MI HANNO ROTTO I COGLIONI. APPENA CONSEGNATO IL MIO NUOVO ROMANZO HO COMINCIATO AD AVERE CALI DI PRESSIONE E POI MI È ESPLOSA UNA RAGADE ANALE. LA MIA SCRITTURA NON ESCE DALLA BOCCA MA DA SOTTO”
HABEMUS DATA! – IL MINISTRO DELL’INTERNO LAMORGESE HA FIRMATO IL DECRETO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: SI VOTA IL 3 E IL 4 OTTOBRE. LA TORNATA COINVOLGERÀ 12 MILIONI DI ITALIANI E 1.162 COMUNI, DI CUI 18 CAPOLUOGHI DI PROVINCIA (TRA QUESTI TORINO, MILANO, BOLOGNA, ROMA E NAPOLI…)
A CHE GIOCO STA GIOCANDO MATTEO ARPE? - L'EX GOLDEN BOY DELLA FINANZA HA MESSO IN LIQUIDAZIONE NEWS.30, LA SOCIETÀ EDITORIALE CHE PUBBLICAVA "LETTERA43.IT": L'EX DIRETTORE PAOLO MADRON, CHE AVANZA ANCORA OLTRE 100 MILA EURO DA ARPE, HA OTTENUTO IL PIGNORAMENTO DI 'STUDIO EDITORIALE', UNICO ASSET RIMASTO, MENTRE I GIORNALISTI IN CASSA INTEGRAZIONE SI STANNO TUTELANDO, VISTO CHE L'AZIENDA SI È DILEGUATA...
ABUSO DI MANGANELLO - IN MESSICO DUE POLIZIOTTI, UN UOMO E UNA DONNA, VENGONO PIZZICATI A FARE SESSO IN SERVIZIO, SULLA VOLANTE - LA SCENA E' STATA FILMATA DA UN PASSANTE CHE HA POI CONDIVISO LE IMMAGINI SUI SOCIAL NETWORK - NEL VIDEO SI VEDE UNA PASCIUTISSIMA AGENTE FARE UN "CONTROLLO DI SICUREZZA" AL MANGANELLO DEL COLLEGA...
STANNO PROVANDO A FARE LE SCARPE A MARCELL - ORA JACOBS È ACCUSATO PURE DI "DOPING TECNOLOGICO", CIOÈ DI AVERE AI PIEDI DELLE "NIKE MAXFLY" CHE POTREBBERO AVERLO AVVANTAGGIATO FACENDOGLI GUADAGNARE QUALCHE CENTESIMO DI SECONDO - PECCATO CHE QUESTE CALZATURE SIANO STATE APPROVATE DALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE IL 7 MAGGIO E CHE IN FINALE ANCHE L’AMERICANO KERLEY (ARRIVATO SECONDO) E IL CINESE SU BINGTIAN LE INDOSSASSERO: I ROSICONI QUINDI COSA VOGLIONO?
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…