FLASH! – IL PENTAGONO È IN LOCKDOWN DOPO UNA SPARATORIA A UNA FERMATA DELL'AUTOBUS VICINA AL QUARTIER GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA AMERICANO, A WASHINGTON D.C.. SI SONO SENTITI "MOLTI" SPARI E CI SAREBBE ALMENO UNA PERSONA "A TERRA"

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È MORTO NELLA SUA CASA DI LATINA LO SCRITTORE ANTONIO PENNACCHI - AVEVA 71 ANNI E NEL 2010 AVEVA VINTO IL PREMIO STREGA CON "CANALE MUSSOLINI" – L'ULTIMA INTERVISTA: "IL DOVER MORIRE FA PARTE DELLA VITA. OGGI FORSE SI È PERSA QUESTA CONSAPEVOLEZZA" - "LO STREGA? NON MI HANNO VOLUTO. LA TV? MI RIFIUTO DI ANDARE IN QUEI TEATRINI. MI HANNO ROTTO I COGLIONI. APPENA CONSEGNATO IL MIO NUOVO ROMANZO HO COMINCIATO AD AVERE CALI DI PRESSIONE E POI MI È ESPLOSA UNA RAGADE ANALE. LA MIA SCRITTURA NON ESCE DALLA BOCCA MA DA SOTTO”

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