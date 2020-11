8 nov 2020 10:39

IL FONDATORE DI "FACILE.IT" ALBERTO GENOVESE ARRESTATO A MILANO PER VIOLENZA SESSUALE - I FATTI SI SAREBBERO VERIFICATI IL 10 OTTOBRE, QUANDO LA GIOVANE DONNA SI TROVAVA IN CASA DELL'IMPRENDITORE PER UNA FESTA A BASE DI ALCOL E DROGA. NELLA NOTTE SAREBBE STATA SEVIZIATA IN STATO DI INCOSCIENZA MENTRE UN BODYGUARD SORVEGLIAVA LA PORTA. LE VIOLENZE SAREBBERO ANDATE AVANTI A LUNGO: LA DONNA SAREBBE STATA ANCHE AMMANETTATA, LEGATA, E VIOLENTATA, MENTRE GRIDAVA AIUTO.