FORSE BIDEN NON AVEVA TUTTI I TORTI QUANDO CHIAMAVA PUTIN “MACELLAIO” - SONO 410 I CADAVERI RINVENUTI A BUCHA E NEGLI ALTRI SOBBORGHI DI KIEV, GETTATI NELLE FOSSE COMUNI O LASCIATI PER STRADA - RINVENUTA UNA CAMERA DI TORTURA USATA DAI SOLDATI RUSSI CON I CADAVERI DI CINQUE CIVILI PIEGATI IN AVANTI E CON LE MANI LEGATE DIETRO LA SCHIENA - LAVROV: “È TUTTA UNA MESSA IN SCENA DELL’OCCIDENTE E DELL’UCRAINA” (MA LE FOTO SATELLITARI MOSTRANO LE FOSSE COMUNI) - TUTTE LE TERRIBILI IMMAGINI CHE DIMOSTRANO I CRIMINI DI GUERRA DEI RUSSI - VIDEO

UCRAINA: LAVROV, A BUCHA MESSA IN SCENA DELL'OCCIDENTE

(ANSA) - "La situazione a Bucha è una messa in scena dell'Occidente e dell'Ucraina sui social network". A dirlo è il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ripreso dalla Tass.

UCRAINA: LAVROV, SITUAZIONE BUCHA MINACCIA PACE E SICUREZZA

(ANSA) - "La Russia considera la situazione a Bucha una provocazione che minaccia la pace e la sicurezza internazionale". Lo dice il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ripreso dalla Tass .

il massacro di bucha 1

MASSACRO BUCHA, TROVATA STANZA DI TORTURA E RINVENUTI 410 CADAVERI

Da www.quotidiano.net

Dopo l'orrore di Bucha, è ancora Odessa l'obiettivo delle forze armate russe che vogliono sfondare nel Sud dell'Ucraina. Nella notte, i russi hanno lanciato un missile contro una delle strutture dello strategico porto del Paese.

L'attacco ha seguito di poche ore quello lanciato all'alba di domenica, quando era stata colpita una raffineria di petrolio da cui era scoppiato un incendio. Parte dei missili lanciati erano stati intercettati dalla contraerea e non c'erano state vittime.

All'alba di stamani, le truppe russe hanno lanciato anche diversi attacchi missilistici su Mykolaiv. "Amici, le truppe russe hanno lanciato diversi attacchi missilistici sulla città. Stiamo raccogliendo dati", ha detto su Telegram il sindaco della città, che ha parlato anche di bombe a grappolo.

Anche oggi è bloccato il corridoio umanitario da Mariupol a Zaporizhia: La Corce Rossa: "Troppo pericoloso". C'è invece chi lascia con i propri mezzi le altre città della regione di Lugansk. Secondo lo Stato Maggiore delle Forze armate ucraine la Russia sta rafforzando le proprie truppe per l'offensiva nella parte orientale del Paese e si stanno "riorganizzando in alcune aree dell'Ucraina meridionale".

il massacro di bucha 3

Sono 410 i cadaveri rinvenuti nelle cittadine attorno a Kiev che sono oggetto di un'indagine su possibili crimini di guerra compiuti dalle forze russe.

"Quattrocentodieci corpi di civili uccisi sono stati raccolti nel territorio della regione di Kiev" e "140 sono già stati esaminati dai procuratori e da altri specialisti", si afferma nella nota della procuratrice generale. Il sindaco di Bucha, la cittadina liberata che si trova a 37 chilometri a nord ovest di Kiev, ha riferito che 300 residenti sono stati uccisi dalle forze russe, mentre i combattenti ceceni avevano il controllo della zona.

il massacro di bucha 5

L'esercito ucraino ha trovato anche, sempre a Bucha, una camera di tortura usata dai soldati russi con i cadaveri di cinque civili piegati in avanti e con le mani legate dietro la schiena. Le truppe russe avrebbero utilizzato il seminterrato di un sanatorio locale per bambini chiamato 'Radiant'. Una testimone, Alina, ha riferito all'inviato dell'Ansa: "In questo mese di occupazione i russi hanno preso alcune donne, sui trent'anni, e le hanno portate nel loro quartier generale qui a Bucha, facendole schiave. A loro serviva che cucinassero e facessero tutto ciò che veniva loro ordinato".

ucraina il massacro di bucha 23

Fonti dei media ucraini hanno diffuso stamattina informazioni circa l'identità del presunto comandante delle truppe russe a Bucha, responsabili del massacro nella città appena liberata. Secondo gli attivisti di InformNapalm, l'unità militare 51460 sarebbe stata comandata dal Tenente Colonnello Omurbekov Asanbekovich, del quale si riportano anche i recapiti privati.

Ostaggi assieme ai morti a Cernihiv

il massacro di bucha 4

Orrore anche a nei sotterranei di una scuola del villaggio di Yahidne, nella regione di Cernihiv, dove, riferiscono i testimoni "gli occupanti russi hanno tenuto in ostaggio 150 persone, compresi donne e bambini. Chi moriva veniva lasciato lì accanto ai vivi, i vivi hanno patito fame, paura, dolore, disperazione".

Lo rende noto il governatore dell'Oblast Viacheslav Chaus su Fb, postando anche delle foto. Il governatore denuncia anche le terribili condizioni igieniche per gli ostaggi, tenuti la maggior parte del tempo seduti al buio e al freddo. I media locali scrivono che i bambini hanno scritto l'inno ucraino sui muri.

ucraina il massacro di bucha 21

Mariupol, si combatte in strada

Mariupol è ancora una volta irraggiungibile, lo fanno sapere daI Comitato Internazionale della Croce Rossa: anche oggi non sono stati in grado di raggiungere la città portuale assediata ed evacuare i civili. Il sindaco Vadym Boytchenko ha denunciato bombardamenti incessanti, e ha fatto sapere che in città ci sono ancora "130mila" persone bloccate "in condizioni disumane", e che non riescono a lasciare la città, dove si combatte strada per strada.

ucraina un civile ucciso a irpin

Oggi ci sono stati già 8 attacchi aerei, riporta Unian basandosi su fonti delle forze armate ucraine. Sui social il battaglione Azov ha ricordato la tragedia di Mariupol postando foto della città distrutta: "Mariupol oggi: 40 giorni fa era una città bellissima. Gli occupanti hanno rubato la nostra primavera. Hanno bruciato, distrutto, depredato....Questo merita la morte e nessun perdono".

ucraina il massacro di bucha 20

Zelensky: soldati russi "macellai"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito i soldati russi dei "macellai", la stessa parola usata nei giorni scorsi dal presidente americano Joe Biden riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. Per Zelensky le forze armate russe sono "assassini, torturatori, stupratori, saccheggiatori". Quindi si èe rivolto alle madri dei soldati russi facendo riferimento a Bucha: "Anche se avete cresciuto dei saccheggiatori, come possono essere diventati anche dei macellai?... Hanno ucciso deliberatamente e con soddisfazione".

Zelensky: colloqui continuano

ucraina il massacro di bucha 19

Nonostante le atrocità commesse, Zelensky ha affermato che si impegna a continuare i colloqui di pace con la Russia: "È difficile dire come, dopo tutto quello che è stato fatto, possiamo avere qualsiasi tipo di negoziato con la Russia. Questo è a livello personale. Ma come presidente, devo farlo. Ogni guerra deve finire", ha detto il presidente ucraino stamani.

ucraina il massacro di bucha 9

ucraina il massacro di bucha 8

