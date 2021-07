27 lug 2021 12:56

FORTE ESPLOSIONE IN UN IMPIANTO CHIMICO A LEVERKUSEN, IN GERMANIA - UN'ENORME COLONNA DI FUMO SI E' ALZATA IN CIELO, GLI ABITANTI SONO STATI INVITATI A TENERE LE FINESTRE CHIUSE - ANCORA NON SONO CHIARI I MOTIVI DELL'INCIDENTE, LA PROTEZIONE CIVILE HA CLASSIFICATO LA SITUAZIONE COME "UNA MINACCIA ESTREMA" - LO SCOPPIO SI E' VERIFICATO IN UN INCENERITORE IN UN'AREA CHE OSPITA 30 AZIENDE - DIVERSI I FERITI...