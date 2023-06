LE FORZE UCRAINE SONO PENETRATE NELLA PRIMA LINEA DELLE DIFESE RUSSE IN ALCUNE AREE DEL FRONTE - LO SCRIVE IL MINISTERO DELLA DIFESA BRITANNICO NEL SUO AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DI INTELLIGENCE SULL'ANDAMENTO DEL CONFLITTO: "NELLE ULTIME 48 ORE SI SONO SVOLTE IMPORTANTI OPERAZIONI IN DIVERSI SETTORI DELL'UCRAINA ORIENTALE E MERIDIONALE. LE FORZE UCRAINE HANNO COMPIUTO BUONI PROGRESSI..."

soldato ucraina

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Le forze ucraine sono penetrate nella prima linea delle difese russe in alcune aree del fronte, mentre la performance russa è stata finora contrastante: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence sull'andamento del conflitto. "Nelle ultime 48 ore si sono svolte importanti operazioni ucraine in diversi settori dell'Ucraina orientale e meridionale - si legge nel rapporto pubblicato su Twitter -. In alcune aree, le forze ucraine hanno probabilmente compiuto buoni progressi e sono penetrate nella prima linea delle difese russe. In altre, i progressi ucraini sono stati più lenti".

SOLDATI UCRAINI

"La performance russa è stata contrastante: alcune unità stanno probabilmente conducendo manovre di difesa credibili, mentre altre si sono ritirate in modo disordinato, tra le crescenti segnalazioni di vittime russe mentre si ritirano attraverso i loro campi minati", prosegue il rapporto. "L'aviazione russa è stata insolitamente attiva sull'Ucraina meridionale, dove lo spazio aereo è più permissivo per la Russia rispetto ad altre zone del Paese - concludono gli esperti di Londra -. Tuttavia, non è chiaro se gli attacchi aerei tattici siano stati efficaci.