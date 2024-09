FOTO FINTE, PAURA VERA – IN COREA DEL SUD MIGLIAIA DI RAGAZZE STANNO CANCELLANDO I LORO PROFILI SOCIAL PER PAURA DI DIVENTARE IL BERSAGLIO DI UN DEEP FAKE PORNOGRAFICO: PERSINO RAGAZZINE MINORENNE SONO FINITE NEL MIRINO DEI SOLITI PORCONI CHE CREANO IMMAGINI DI SESSO CON I LORO VOLTI – IL PLOT È SEMPRE LO STESSO: UNA RAGAZZA RICEVE UN MESSAGGIO ATTRAVERSO TELEGRAM DA UN MITTENTE ANONIMO CHE LA AVVERTE DI…

Estratto dell'articolo di Enrico Franceschini per www.repubblica.it

deepfake bikini off

Un nuovo spettro si aggira fra le donne della Corea del Sud: la paura di diventare il bersaglio di un deep fake pornografico. Migliaia di studentesse universitarie, liceali, perfino alunne di scuola media inferiore, ne sono rimaste vittime. […]

Il caso, riportato stamani dalla Bbc, si presenta tipicamente così: una ragazza riceve un messaggio attraverso Telegram da un mittente anonimo, avvertendola che sono state rubate le sue informazioni personali e le sue immagini personali. Nella chatroom linkata al testo, la giovane scopre con orrore una foto di se stessa mentre compie atti sessuali. La foto è un deep fake, come si chiamano le immagini create grazie a software di intelligenza artificiale che riescono a ricreare in modo estremamente realistico una persona in situazioni inventate. In sostanza, la faccia è la sua, ma il corpo a cui è attaccata è falso.

deepfake bikini off

Nei giorni scorsi il quotidiano sudcoreano Hankyoreh ha pubblicato un’inchiesta sul fenomeno, rivelando che la polizia si prepara ad aprire un’indagine su Telegram per la pubblicazione di materiali pornografici creati con il deep fake, […] Ko Narin, l’autrice dell’inchiesta, ha scoperto che l’uso del deep fake per fabbricare false immagini pornografiche si estende a migliaia di donne giovani e giovanissime, incluse minorenni, adolescenti e preadolescenti. Nell’articolo, la giornalista descrive “stanze dell’umiliazione”: spazi digitali creati appositamente per esporre in atti sessuali e imbarazzare le giovani vittime del deep fake porno.

deepfake di angelina jolie con bikini off

Più di 500 scuole hanno reso noto che le proprie studentesse sono state messe nel mirino da attività digitali del genere. Le autorità affermano che non è facile perseguire i responsabili, perché sono anonimi e […]

Molte ragazze finiscono per cancellare tutte le proprie foto dai social media, o addirittura per cancellare il proprio profilo dai social, per non rischiare di cadere nella rete di abusi di questo tipo.

[…] il movimento femminista afferma che il fenomeno odierno è soltanto l’ultima forma di misoginia online emersa nella nazione asiatica. […]

deepfake 1 deepfake 3 deepfake 4 deepfake 6 deepfake 5 billie eilish deepfake