FOTO FLASH - ILARIA SALIS, EUROPARLAMENTARE PER CASO: LA "CACCIATRICE DI NAZISTI" PUBBLICA UNA FOTO DEL SUO PRIMO GIORNO AL PARLAMENTO EUROPEO PER LA REGISTRAZIONE DOPO L'ELEZIONE – PER L'OCCASIONE SI È PRESENTATA COME SE ANDASSE A UN MERCATINO EQUO E SOLIDALE O A UN CENTRO SOCIALE: LA PANCIA SCOPERTA, UNA GONNA STILE PAREO E UN BRACCIALETTO ETNICO (MA NON ELETTRONICO) AL POLSO – INSIEME ALLA FOTO, UN COMMENTO: “È TUTTO VERO!”. NON CI CREDE NEANCHE LEI. MAGARI COI 15MILA EURO AL MESE BONIFICATI DALL'UE, SI PUÒ RIFARE IL GUARDAROBA...-