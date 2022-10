6 ott 2022 18:54

FOTO-FLASH! – PER TURISTI E TIFOSI STRANIERI ROMA È UNA PATTUMIERA! GUARDATE COME È STATA RIDOTTA PIAZZA DEL POPOLO DAI SUPPORTER DEL BETIS SIVIGLIA, CHE STASERA ALLE 21 AFFRONTA LA ROMA ALL’OLIMPICO PER LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE. TUTTI PRECISINI A CASA LORO, POI ARRIVANO QUI E SI SENTONO IN DOVERE DI DEVASTARE LA CAPITALE…