31 ago 2023 14:36

LE FOTO HOT DI ARISA HANNO MANDATO IN SOLLUCCHERO ROCCO SIFFREDI! LA STAR DEI FILM HARD LE HA PROPOSTO, DI NUOVO, DI GIRARE UN FILM INSIEME: “FACCIAMO FINALMENTE UN PORNO EDUCATIVO E ROMANTICO COME SOLO TU POTRESTI FARE” – GIÀ DUE ANNI FA ROCCO AVEVA CHIESTO A ROSALBA PIPPA DI PARTECIPARE A UN SUO FILM MA LEI RIFIUTÒ DICENDO CHE AVREBBE PRESO IN CONSIDERAZIONE UNA PROPOSTA SOLO PER UN FILM “SOFT-PORN”. ORA DIRÀ DI NUOVO NO?