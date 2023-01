7 gen 2023 11:40

LA FRANCIA DEGLI ORRORI – NELL’ALTA SAVOIA SONO STATI RITROVATI IN CASA I CADAVERI DI DUE BAMBINI. ERANO STATI CHIUSI IN UNA VALIGIA E UNO DI LORO AVEVA ANCORA IL CORDONE OMBELICALE – A DENUNCIARE LA PRESENZA DEI CORPI È STATA LA MADRE, CON GRAVI PROBLEMI MENTALI E ISTINTI SUICIDI, CHE ORA È RICOVERATA. IL MARITO ERA ASSENTE PER LAVORO DA DICEMBRE E APPENA HA FATTO RIENTRO IN FRANCIA È STATO FERMATO...