FRECCIA BY NIGHT – ARRIVA L’ORARIO INVERNALE DA “DOPO TEATRO” PER L’ALTA VELOCITÀ: TRENI FINO ALLA MEZZANOTTE TRA ROMA E MILANO - MA LA RETE REGGERÀ ALL’AUMENTO DEI TRENI? LA DIRETTRICE PIÙ TRAFFICATA INIZIA A SENTIRE IL PESO DEL SUCCESSO DELLA “METROPOLITANA D’ITALIA” - ALTRA NOVITÀ: ENTRO IL 2026 SI VIAGGERÀ TRA NAPOLI E BARI IN MENO DI DUE ORE…

Lucio Cillis per “la Repubblica”

FRECCIAROSSA NOTTE

La "metropolitana d' Italia", quella dei treni ad alta velocità, si aggiorna e scommette su un orario invernale da "dopo teatro". Ma anche su un incremento dei treni programmati e poi sulla linea veloce Napoli-Bari che, fra sei anni, completerà il tracciato da Torino a Salerno. Roma e Milano possono contare ora su collegamenti da record che iniziano alle 5 del mattino per terminare dopo la mezzanotte, per un' offerta di quasi 20 ore al giorno tra le due città.

battisti ferrovie

Oggi le corse quotidiane sono 104: di queste 57 uniscono Colosseo e Madonnina in circa tre ore con un' unica fermata a Rogoredo o a Bologna Centrale. A questi convogli Trenitalia ha aggiunto un Frecciarossa con stop a Reggio Emilia.

Va anche detto che la direttrice più connessa d' Italia, per numero di corse a 300 all' ora, è anche quella più trafficata. E in generale la rete gestita da Rfi, comincia a sentire il peso di un successo di passeggeri che mette sotto pressione tutta la linea. Al punto che in alcune zone del Paese la puntualità ne soffre e l' orario è stato "allungato" per limitare (formalmente) i ritardi.

incendio alla cabina elettrica dell'alta velocita' a firenze

E nuovi problemi arriveranno in concomitanza con l' apertura del mercato europeo dell' alta velocità prevista tra un anno. Anche per questo Trenitalia ha deciso di accrescere l' offerta av per Torino e Firenze.

gara tra italo e frecciarossa a 300 km:h 2

La "elle" rovesciata che unisce Torino a Salerno punta a rafforzarsi: secondo l' ad di Fs, Gianfranco Battisti, entro il 2026 Napoli e Bari saranno distanti «meno di due ore», grazie al percorso che si sta costruendo a tappe forzate. In questo modo un viaggio tra Roma e Bari durerà poco più di due ore e mezzo.

frecciarossa gianfranco battisti ferrovie dello stato

Una piccola rivoluzione per Sud che potrebbe mettere all' angolo anche le compagnie aeree low cost e la stessa Alitalia risanata, così come è accaduto dieci anni fa con l' avvio della Roma-Milano. E a proposito di compagnie aeree: sono già sei le Frecce che connettono lo scalo di Roma-Fiumicino a Firenze e Bologna, proseguendo verso Venezia (con tre treni) o Milano e Torino (un treno). Tra le altre novità annunciate, ci sono i dieci collegamenti veloci fra Venezia, Padova, Bologna e Roma e una migliore copertura fra Milano e Venezia collegate ogni giorno da 48 Frecce.

paola de micheli alle celebrazioni per i 10 anni dell'alta velocita' 1

Prosegue infine il difficile lavoro di potenziamento della rete più importante e spesso criticata, quella dei pendolari a "velocità standard": in arrivo - garantisce Fs - treni più performanti, aree snack e distributori automatici, rastrelliere per le biciclette e "spazio passeggini" a bordo.

incendio alla cabina elettrica dell'alta velocita' a firenze 2 frecciarossa 2 frecciarossa 1 gianfranco battisti ferrovie dello stato 1 disagi e ritardi alla stazione termini dopo l'incendio a firenze rovezzano 50 frecciarossa 3