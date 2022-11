8 nov 2022 12:51

IL FREDDO FA "DIETROFRONT" - NEANCHE IL TEMPO DI TIRARE FUORI I PIUMINI CHE STA PER TORNARE IL CALDO - AL CENTRO-SUD LE TEMPERATURE MASSIME TORNERANNO A SUPERARE I 20-22°C E SULLE ISOLE MAGGIORI SI TOCCHERANNO ANCHE I 27°C - L'ONDATA DI CALDO NON DOVREBBE DURARE MOLTO E LE TEMPERATURE DOVREBBERO TORNARE IN LINEA CON LE MEDIE STAGIONALI A PARTIRE DAL SECONDO WEEKEND DI NOVEMBRE - IL METEO PER QUESTA SETTIMANA…