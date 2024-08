LA FREGNA REGNA ANCHE ALL'OLIMPIADI! - IL "DAILY MAIL" STILA LA LISTA DELLE ATLETE PIÙ BELLE CHE PARTECIPANO AI GIOCHI DI PARIGI 2024, TRA LORO C'È ANCHE UN'ITALIANA: DALIA KADDARI, BOMBASTICA VELOCISTA 23ENNE ITALIANA (CON PAPÀ MAROCCHINO) - LA TEDESCA ALICA SCHMIDT È CONSIDERATA "L'ATLETA PIÙ SEXY DEL MONDO": BIONDA CON GLI OCCHI DI GHIACCIO HA MILIONI DI FOLLOWER PIPPAROLI CHE LA SEGUONO - E POI LA SUPER SEXY LUANA ALONSO (DEL PARAGUAY); GABBY THOMAS E...

Originaria di Orpington (Bromley), la ventottenne Dina Asher-Smith spera di arricchire la sua collezione di medaglie d'oro gareggiando nei 100 e 200 metri femminili. L'atleta, che lo scorso anno ha attraversato un brutto periodo di forma, ha raggiunto la gloria a Roma il mese scorso, in occasione dei Campionati europei, conquistando l'oro nei 100 metri.

Dopo la gara ha dichiarato: "Di solito non è il mio stile di corsa, ma non mi sono fatta prendere dal panico, anche se la mia testa era un'altra cosa. Volevo davvero venire qui e vincere per mostrare ciò su cui stiamo lavorando. Sono davvero felice".

Alla fine dei campionati ha postato su Instagram un selfie con le due medaglie d'oro in mano, con la didascalia: "Grazie Roma". Al di fuori della pista, Dina fa spesso da modella per marchi sportivi e stilisti, indossando di recente uno splendido cappotto a stampa serpente per una campagna Nike.

E regala ai fan anche scorci del suo tempo libero, condividendo scatti da sogno dei suoi divertimenti in spiaggia mentre si riposa tra i viaggi in giro per il mondo, le gare e gli allenamenti.

Luana Alonso (Paraguay)

Ha solo 20 anni, ma dopo aver partecipato a due Olimpiadi (e aver fatto impazzire i telespettatori con i suoi riccioli biondi e il suo fisico atletico), Luana Alonso ha annunciato che si ritirerà dopo questo torneo.

La nuotatrice paraguaiana ha annunciato il suo ritiro su Instagram dopo essere arrivata sesta nella manche dei 100m farfalla femminili. Ha detto: "Ora è ufficiale! Mi ritiro dal nuoto, grazie a tutti per il sostegno! Mi dispiace per il Paraguay, devo solo ringraziarvi!".

Dopo la gara, la ventenne ha pianto durante un'intervista con Claro Sports. Si è aperta ulteriormente sulla sua decisione di ritirarsi, dichiarando di essere "felice" di concludere la sua carriera professionale alle Olimpiadi.

Sono molto emozionata perché è stata la mia ultima gara. Mi ritiro dal nuoto. Ho nuotato per così tanto tempo, 18 anni, e ho così tanti sentimenti", ha detto all'emittente sudamericana Claro Sports dopo l'evento.

Alica Schmidt (Germania)

Alica Schmidt, stella dell'atletica leggera tedesca, è già stata soprannominata "l'atleta più sexy del mondo" dopo essere diventata virale in tutto il mondo.

La bellezza dai capelli biondi ha ora un enorme seguito sui social media e i suoi fan vogliono che vinca quando scenderà in pista nella staffetta 4X400m.

Condividendo le esperienze della sua vita nel mondo dell'atletica, oltre a collaborazioni con marchi di moda e apparizioni a eventi sfarzosi, Schmidt ha guadagnato più di 5 milioni di follower su Instagram e 2 milioni su TikTok.

Lo stile di vita di Schmidt le ha permesso di viaggiare in tutto il mondo e di trascorrere del tempo con alcuni dei più grandi nomi del mondo dello sport.

In passato ha incrociato il calciatore brasiliano Neymar, il difensore del Bayern Monaco Lucas Hernandez e ha persino battuto Erling Haaland del Man City in una gara.

All'inizio dell'anno ha rivelato che, nonostante i suoi vari successi nell'atletica e il suo enorme seguito online, il suo stipendio principale proviene da una fondazione sportiva tedesca e ammonta a sole 600 sterline (700 euro) al mese.

Ma nonostante il modesto stipendio di base, la Schmidt ha dichiarato di aver rifiutato una sponsorizzazione lucrativa da parte di un'azienda "ben nota", affermando di dover sostenere "al 100%" un marchio prima di sottoscriverlo.

Sunisa Lee (USA)

Sunisa (Suni) Lee è una delle stelle di prima grandezza della squadra di ginnastica degli Stati Uniti, dopo aver vinto l'oro nell'evento femminile a tutto tondo alle Olimpiadi di Toyko 2020.

L'affascinante ginnasta, che incanta il pubblico quando scende in pedana, ha superato enormi ostacoli per arrivare alla sua seconda Olimpiade. Poco più di un anno fa le è stata diagnosticata una malattia renale incurabile, con la quale sta lottando da allora.

La campionessa olimpica ha iniziato a notare sintomi di gonfiore che sono aumentati fino a farla ingrassare di 40 chili, prima che i test e una biopsia renale le diagnosticassero la malattia.

L'anno scorso è stata costretta a rinunciare alla squadra statunitense per i campionati del mondo, a causa delle difficoltà che comportava l'assunzione di farmaci.

Tuttavia, a gennaio di quest'anno ha ricevuto una buona notizia dal suo medico, che l'ha chiamata per dirle che il farmaco stava funzionando e che sarebbe stata in grado di gareggiare alle Olimpiadi di quest'estate.

Ora abbiamo tutto sotto controllo", ha detto di recente Lee. Sappiamo cosa fare e quali sono i farmaci giusti da prendere".

Nonostante il periodo difficile della sua vita privata, i fan sono senza dubbio entusiasti di vedere che Suni è tornata al top della forma e che è più affascinante che mai.

Ha persino partecipato alla prestigiosa campagna SKIMS per il marchio di Kim Kardashian - stupendo il suo salto in aria con la bandiera americana in braccio.

Apsara Sakbun (Cambogia)

La nuotatrice Apsara Sakbun, 23 anni, si è qualificata per rappresentare la Cambogia ai Giochi Olimpici del 2024.

Suo padre è cambogiano e sua madre giamaicana, ma Apsara e suo fratello Brandon sono nati e cresciuti nell'Indiana.

Dopo aver iniziato a nuotare a scuola, l'affascinante brunetta ha stabilito il record della staffetta dei 200 stile libero della scuola, finendo per apparire nel libro dei record della sua scuola per un totale di 15 volte.

Quando è stato confermato che era entrata a far parte del Team Cambogia in vista di Parigi, ha postato uno scatto di se stessa in posa orgogliosa con la bandiera cambogiana e ha parlato del suo orgoglio di rappresentare la nazione.

Ha scritto: "Trasformare i miei sogni olimpici in realtà! Sono felicissima di annunciare che rappresenterò la Cambogia ai Giochi Olimpici del 2024!

Sono orgogliosa del mio patrimonio e sto contando i giorni per mostrare la Cambogia sul palcoscenico mondiale. Ora torniamo al lavoro!".

Sul suo account Instagram, Aspara dimostra che, oltre al duro lavoro di allenamento, sa come godersi la vita.

Spesso condivide splendidi scatti in spiaggia in cui prende l'aria fresca del mare e si gode tutto ciò che la costa ha da offrire.

Gabby Thomas (USA)

Gabby Thomas, un'altra atleta di Team USA, affronterà Dina Asher-Smith nei 100 e 200 metri su pista.

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha fatto parte della squadra che ha vinto l'argento nella staffetta 4 x 100m.

L'affascinante atleta, 27 anni, si è unita agli atleti del Team USA per realizzare la campagna SKIMS di Kim Kardashian.

In una pubblicità sensuale per la collezione di shapewear, Gabby perfeziona l'acciaio blu e mostra i suoi addominali in un bikini blu con dettagli bianchi; e drappeggia la bandiera americana sulle spalle.

Non è estranea ai social media e, da quando è sbarcata a Parigi, si è unita al suo team per mostrare le sue mosse mentre eseguono la brat dance di Charli XCX.

Oltre a correre, Gabby ha stretto collaborazioni con marchi come Omega watches, Sephora e Delta airlines.

Dalia Kaddari (Italia)

La velocista italiana Dalia Kaddari è un'altra olimpionica che ama la spiaggia e che ha posato in alcuni scatti accattivanti in bikini su alcune spiagge meravigliose per i suoi social media.

Nata in Sardegna da madre italiana e padre marocchino, ha praticato l'atletica fin da piccola.

Oggi ha 23 anni e si appresta a partecipare ai suoi secondi Giochi olimpici, con l'obiettivo di superare la deludente prestazione nei 200 metri di Tokyo di quattro anni fa, dove non riuscì ad arrivare in finale.

A Tokyo l'italiano Lamont Marcell Jacobs Jr ha vinto i 100 m in modo straordinario: riuscirà il suo splendido connazionale bruno a compiere un'impresa simile anche questa volta?

Molly Caudery (GB)

La britannica Molly Caudery, 24 anni, è tra le favorite per la conquista dell'oro a Parigi quest'estate ed è diventata famosa come una delle ragazze più amate del suo Paese e delle speranze di successo ai Giochi.

La saltatrice con l'asta ha una storia di successi nel suo sport: ha vinto l'oro ai Campionati mondiali indoor di Glasgow all'inizio di quest'anno, mentre ha conquistato il bronzo ai Campionati europei di Roma nel periodo precedente alle Olimpiadi.

Sui social media vanta 283.000 follower, dove spesso mostra il suo sorriso raggiante e i suoi successi, e questo numero aumenterà quasi certamente quest'estate, indipendentemente dal fatto che torni olimpionica.

Lontano dal campo, Molly ha un'altra professione: il mese scorso ha rivelato al Mail Sport di essere diventata una massaggiatrice qualificata.

Ha rivelato: "Ho iniziato il corso a dicembre perché pensavo che avrei dovuto trovare un lavoro secondario per sostenere i miei allenamenti e che non potevo limitarmi a fare l'atleta.

Quando cercavo un appartamento, dovevo assicurarmi che ci fosse una stanza in più perché volevo trasformarla in una piccola sala massaggi".

