FUGGITIVO DA EVITARE – ALTRO CHE ACCORATO SALUTO AL PRINCIPE FILIPPO: IL GIORNO DEL FUNERALE TUTTI GLI OCCHI SARANNO PUNTATI SU HARRY E I TESISSIMI RAPPORTI CON IL RESTO DELLA FAMIGLIA – SICURAMENTE AVRANNO TUTTI L’ORDINE DI APPARIRE QUANTOMENO CONCILIANTI, MA INTANTO È GIÀ EMERSO CHE IL DUCA DI SUSSEX SARÀ SEDUTO LONTANO DAL FRATELLO WILLIAM. LA SCUSA UFFICIALE È CHE…

Da "www.liberoquotidiano.it"

il principe filippo con harry

Fervono i preparativi per il funerale del principe Filippo, che si consumerà sabato 17 aprile. Il consorte della Regina Elisabetta, si apprende, verrà trasportata su un Defender, come da sua ultima volontà. Dunque, fari puntati sul principe Harry, che si ritroverà faccia a faccia con William per la prima volta, ma senza Meghan Markle, dopo la celeberrima intervista. Ma, soprattutto, molte attenzioni per la sovrana, colpita dal lutto più duro e che dicono essere molto provata, anche se determinata a tagliare i tempi del lutto a solo 15 giorni rispetto al mese previsto.

principe harry

E sempre parlando della Regina Elisabetta, si apprende che al funerale dei marito siederà da sola in Chiesa. Insomma, nessuno al suo fianco delle 30 persone presenti e ammesse al cerimoniale. Già, ogni nucleo familiare sarà distanziato di almeno due metri dall'altro, vietati abbracci e strette di mano. Insomma, esequie tristi, poco empatiche, a causa del coronavirus.

meghan markle, principe harry, la regina elisabetta, carlo e william

La Regina, per inciso, da più di un anno a questa parte vive in una sorta di "bolla" familiare nel castello dei Windsor, composta da lei, Filippo e un ridottissimo numero di dipendenti, il tutto per evitare ogni possibilità di contagio. E il funerale non farà eccezione.

intervista harry e meghan

Ma non solo. Anche il principe Harry sarà costretto a restare solo, senza nessuno al fianco. Il suo nucleo familiare, infatti, è Meghan Markle, che è rimasta negli Stati Uniti. Per questo sarà solo, anche William sarà lontano, e forse entrambi lo preferiscono. A quest'ultimo sarà concesso ovviamente di stare al fianco di Kate Middleton e probabilmente di George, il figlio più grande, che negli ultimi anni era riuscito a godersi il nonno Filippo.

