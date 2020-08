FULVIO ABBATE RISPONDE A OTTAVIO CAPPELLANI: “DEVO DARTI UN DOLORE. TEMO DI AVERE POCO DA APPRENDERE DA ANTONIO PRESTI, LE CUI PAROLE A SUPPORTO DELLA ‘PIRAMIDE DELLA LUCE’ TROVO ESILARANTI, ESPRESSIONI DA DÉPLIANT DI CIRCOLO OLISTICO” – “SE DAVVERO TU LE SPOSASSI, SAPPI CHE C’ERA PIÙ IRONIA PERFINO NELLA “JULLEUCHTER" (LANTERNA DI YULE), DONO CHE VENIVA DATO DAL CRIMINALE HIMMLER ALLE SUE SS, COSÌ DOPO AVERE SOSTITUITO LE RICORRENZE CRISTIANE DEL 24 E 25 DICEMBRE CON IL PAGANO SOLSTIZIO D'INVERNO….”

FULVIO ABBATE

1 – L'ARTICOLO DI FULVIO ABBATE SULLA PIRAMIDE DELLA LUCE

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/che-cos-rsquo-ldquo-piramide-luce-rdquo-dove-sembra-245093.htm

2 – OTTAVIO CAPPELLANI: “SPIACE CHE L’AMICO FULVIO ABBATE, NEL SUO PIACEVOLE DELIRIO NICCIANO AUTOREFERENZIALE, ABBIA SBATTUTO LA CAPOCCIA CONTRO GLI SPIGOLI DELLA PIRAMIDE DI PRESTI

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/posta-ndash-ottavio-cappellani-ldquo-spiace-che-rsquo-amico-fulvio-245176.htm

Antonio Presti piramide della luce

3 – LA RISPOSTA DI FULVIO ABBATE

Riceviamo e pubblichiamo da Fulvio Abbate:

Ottavio Cappellani

Carissimo Ottavio, devo darti un dolore. Temo di avere poco da apprendere da Antonio Presti, le cui parole a supporto della “Piramide della Luce” trovo esilaranti, espressioni da dépliant di circolo olistico. Se c’è qualcuno che si ciba di subcultura New Age, meglio, di paccottiglia buona anche per il più invasato no-vax negazionista, ripeto, quello è da ricercare altrove, e il manufatto in questione, ai miei occhi, ne è la prova più luminosa.

Fulvio Abbate con la Julleuchter

Parli di un “guru isterico”, se davvero nel nostro caso dovesse esistere, probabilmente è simile a chi, immaginando una edificante carta di presentazione per la scultura di Staccioli, ha accennato a “una centrifuga spirituale ed emozionale” e all’ “animavirus antidoto contro la svuotante cultura dell’attimo fuggente. Contro la radioattività che ha contaminato un presente senza futuro, a quella Grande Madre che chiedeva carezze all’anima non ha avuto ascolto per troppo tempo” (sic).

Julleuchter

Dai, Ottavio, è troppo, ho vergogna perfino a ripetere queste parole.

Se così fosse, se davvero tu le sposassi, sappi che c’era più ironia perfino nella “Julleuchter" (Lanterna di Yule), sempre restando in tema di solstizi, dono che veniva dato dal criminale Himmler alle sue SS, così dopo avere sostituito le ricorrenze cristiane del 24 e 25 dicembre con il pagano solstizio d'inverno.

P.S. Accludo foto personale con l’oggetto appena citato!!!!111!!!111.

ANTONIO PRESTI- PIRAMIDE DELLA LUCE Biglietto accluso alla Lanterna di Yule a firma Himmler rito della luce alla piramide del 38 parallelo 1 piramide della luce piramide della luce 1 rito della luce alla piramide del 38 parallelo rito della luce piramide 38 parallelo