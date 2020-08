POSTA! – OTTAVIO CAPPELLANI: “SPIACE CHE L’AMICO FULVIO ABBATE, NEL SUO PIACEVOLE DELIRIO NICCIANO AUTOREFERENZIALE, ABBIA SBATTUTO LA CAPOCCIA CONTRO GLI SPIGOLI DELLA PIRAMIDE DI PRESTI-STACCIOLI. LO INVITO QUANDO VUOLE, LO OSPITO NELLA STANZA DELL’ATELIER SUL MARE CHE ABBIAMO IDEATO IO E PRESTI – LA PIRMAIDE PARLA NIENT’ALTRO CHE DI UN…

Caro Dago, spiace che l’amico Fulvio Abbate, nel suo piacevole delirio nicciano autoreferenziale, abbia sbattuto la capoccia contro gli spigoli della Piramide di Presti-Staccioli.

Colpisce innanzitutto l’accusa di mancanza di ironia contro Presti: peccato, vuol dire che non ha mai frequentato Antonio, dalla cui ironia avrebbe parecchio da imparare. Lo invito quando vuole, lo ospito nella stanza dell’atelier sul mare che abbiamo ideato io e Presti, si chiama “io sono il blu”, e ha due letti, uno a molte piazze e uno, solo un king size, ma sul balcone affacciato sulla baia di Castel di Tusa.

Certo, l’ironia di Antonio ha radici altre, è un venticello fresco di alta montagna che nasce spontaneo e irriverente quando hai fatto tutte le pulci a “questo” mondo e ti confronti con quell’altro, non è certo lo sgomitare cercando di far prevalere il proprio pensiero tra gli altri.

Spiace anche l’accusa di new age, rivolta dal mio amico Fulvio al mio fratello Antonio.

Io trovo molto new age Fulvio: il suo continuo tentativo di sostituire varie forme di pensiero col suo, la sua tenacia nel tentativo di ammaliare con le sue parole l’ascoltatore dirottandolo dalle proprie convinzioni, me lo fanno sembrare un guru isterico.

La Piramide parla nient’altro che di un rito, legato al solstizio d’estate, avvenimento che sopravanza le parole e la stessa esistenza di Fulvio da ogni parte: storica, fisica, letteraria.

L’armonia delle sfere, i movimenti dei pianeti e delle stelle, la lotta, in corso, tra meccanica classica e fisica quantistica, il “silenzio” ossia quel rumore sottile della seconda legge della termodinamica che in qualche modo “echeggia” in noi, l’alzare lo sguardo distogliendolo per un momento da soubrette (televisive e letterarie), la “consolazione” in senso teologico (e non mistico), sono una piccola parte delle faccende che si possono pensare riguardo alla Piramide.

Anche perché trovo strepitoso che un privato come Antonio, di tasca sua, si svegli una mattina e possa ritrovarsi a pensare: “Sai che c’è? Questa costa ha un aspetto un po’ nero a causa della permanenza di Alister Crowley e della sua abbazzia della minchia moscia. Adesso mi faccio costruire da Mauro una piramide di luce come una minchia bella attisata”. E trovo strepitoso che l’abbia realizzata.

P.s. Non ricordo esattamente se Antonio abbia usato l’analogia della minchia moscia e di quella attisata.

P.s. 2 Che si metta in relazione la Piramide con la sventura mentale della quale si parla in cronaca è piccineria piccina picciò.

Ottavio Cappellani

(Su Navalny). Se lo Stato ti vuole eliminare, non avvelena il the’ che bevi sull’aereo.

Lo fa cadere direttamente. (Enrico Mattei docet).

Aigor

Il grande Bonomi ha qualche idea da proporre per i giovani?? oltyre a sfruttarli e a pagarli poco quando vengono pagati?? Ha qualche idea per il futuro o l'unica idea è chiedere sussidi pubblici per se e i suoi amici???

Il Sole 24, giornalino di confindustria pieno d idebiti ha una vaga idea di cosa ci vorrebbe oltre a piangere il morto e a dire di abbassare le tasse?? Sono capaci di un pensiero oltre che a fare quotidianamente polemica e bla bla bla ??

Rozi Benedetti

Caro Dago, la sostanza utilizzata per avvelenare il leader dell'opposizione russa Aleksej Navalny, potrebbe essere l'ossibutirrato di sodio, nota anche come ”droga dello stupro». Vladimir Putin voleva inchiappettarselo?

Tony Gal

Caro Dago, PD e M5S hanno capito come vincere le elezioni...rinviandole,

come fanno i dittatorelli degli stati africani. Così si mantiene potere e poltrone; semplice no?

FB

Caro Dago, poter decidere chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Riuscire ad eliminare, mediante avvelenamento, gli avversari politici in patria e all'estero.

Avere la possibilità di far salire al potere i partiti sovranisti di tutto il mondo. Che meraviglia essere Vladimir Putin! O forse qualcuno si è rincoglionito guardando un po' troppe volte i film di 007.

Maxmin

Caro Dago, coronavirus, l'infettivologo Bassetti: "Nove contagiati su dieci sono asintomatici. E da noi la mortalità si è azzerata". E allora perché tanto allarme se i contagi in due giorni sono raddoppiati? Se non muore più nessuno e ha sintomi solo il 10% di chi contrae il virus, andiamo avanti e facciamo finta di nulla.

Bobby Canz

Caro Dago, ma Joe Biden e la moglie Jill non hanno un consulente per l'immagine che spieghi loro che andando in giro entrambi con una mascherina nera sul volto trasmettono un'immagine raccapricciante di sciagura e sventura? Sembrano due professionisti della iella!

Furio Panetta

Caro Dago, "Viviana non si è uccisa e non ha ucciso Gioele", continua a ripetere il marito Daniele Mondello.

Certo che se questi investigatori hanno impiegato 16 giorni per non trovare il corpo del bambino, trovato poi da un volontario, chissà i casini che combineranno per tentare di trovare la verità. Visto il grado di competenza esibito, forse sarebbe meglio affidarsi ad un investigatore privato.

Marino Pascoli

Caro Dago, Covid, il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, ha escluso nuove chiusure nonostante l'incremento dei contagi: "I casi aumentano ma non ci sarà un lockdown", Stava parlando dell'Italia o di "altri Paesi"?

Lidiano Pretto

Caro Dago, Usa 2020, Donald Trump contro Biden: "In 47 anni, Joe non ha fatto nessuna delle cose di cui adesso parla. Non cambierà mai, solo parole!".

Uno che ha cominciato a far politica quasi in contemporanea con lo sbarco dell'uomo sulla Luna, invece di far promesse dovrebbe vantarsi di quanto fatto in mezzo secolo di attività. Ma l'ex vice di Barack Obama non può farlo perché ha un curriculum in cui non c'è nulla di superlativo. E quindi anche dai sostenitori viene elogiato solo per essere riuscito, da vedovo, a tirar su due figli. Ma nemmeno questo gli è riuscito un granché bene. Visto che uno dei due gli ha dato grossissimi problemi in quanto alcolista.

Neal Caffrey

Caro Dago, migranti, 5 nuovi sbarchi e a Lampedusa sono in 1.400! Il sindaco a Conte: "Quanti ancora ne devono arrivare?". Forse Giuseppi punta al Guinness dei primati, tipo "quanta gente può entrare in una 500"?

Lino

Caro Dago, coronavirus, 43enne "libero" dopo 115 giorni di ricovero e 28 tamponi. Praticamente ha bruciato da solo tutti i soldi del Mes.

Luca Fiori

Caro Dago, Salvini: "La Lega sta valutando di denunciare l'attuale governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Ottima idea, specie se va a farlo da quel magistrato che - sempre sui migranti - è riuscito a mandarlo a processo per sequestro di persona. Archiviazione garantita.

Gaetano Lulli

Caro Dago, coronavirus, Ricciardi: "Se la circolazione del virus aumenta, voto e ripartenza della scuola a rischio". Poi precisa: "Mi riferivo ad altri Paesi". Di fronte a comportamenti smili Lucia Azzolina sembra un genio.

Kyle Butler

Dago Numerico, alle politiche 2018 in Puglia il M5S ottenne quasi il 45% dei voti mentre il PD meno del 14%. Alle Europe il M5S diminuì di molto ma sempre con più voti del PD. Perchè secondo Conte e altri il Movimento dovrebbe ritirasi ed appoggiare il candidato Emiliano e non propone l' opposto ? Casalino o meglio ancora grande convergenza su Scalfarotto.

peprig

Caro Dago, Joe Biden: "Troppa rabbia, divisione, odio con questa presidente". E infatti. Donald Trump non si era nemmeno insediato che già avevano cominciato a scatenargli contro le piazze insultanti con Harvey Weinstein che "difendeva le donne".

E a gettargli addosso valanghe di fango dicendo che aveva truccato le elezioni facendosi aiutare dai russi, quando invece ad organizzare e gestire il tutto, nel 2016, è stato l'uscente Barack Obama assieme ai dem.

Piero Nuzzo

Caro Dago, la Serbia avrebbe cominciato a porre una barriera di filo spinato al confine meridionale con la Macedonia del Nord, con l'obiettivo di contrastare eventuali massicci flussi di migranti illegali.

Gli unici cretini che continuano a farli entrare via Mare Mediterraneo e via terra, dal confine orientale, siamo noi. Gli scemi del villaggio globale.

Diego Santini

"Non l'ho autorizzata io la riapertura delle discoteche": il Presidente del Consiglio dixit, qualche giorno fa, caro Dago. Ok: ma allora, se non era d'accordo, perché non ha presentato un bel ricorso al TAR come fece nel maggio scorso contro la riapertura dei bar decisa dalla Presidente della Regione Calabria?

Ma tant'è: questo è Conte, il Giano Bifronte oggi assiso a Palazzo Chigi. Un giorno è Ponzio Pilato quando si tratta di scaricare colpe sulle Regioni, sugli ospedali, sull'opposizione, ecc; un altro giorno è il Conte Narciso quando si tratta di autoincensarsi e di autocelebrare il presunto modello italiano. Salvo poi quel guastafeste del prof.

Ricolfi che gli smonta l'altarino inchiodandolo con dati che certificano che in Italia in proporzione ci sono stati più morti che negli USA, in Germania e nelle nazioni confinanti come Francia, Svizzera, Austria, Slovenia.

Antonio Pochesci

Vedrete che rimpiangerete la Raggi!! Chi mai potrebbe rimettere in sesto la città, dopo che tutti i precedenti l'hanno distrutta e fatto solo debiti. Favorito corruzione, favoritismi e devastato tutto il devastabile.

Che i costruttori hanno fato le loro fortune sulla pelle dei romani e che la malavita ha prosperato indisturbata. Solo la Raggi poteva provare a porre rimedio avendo tutti contro. Abbiamo capito che tutti volete che ritorni la mangiatoria e la corruzione di prima. Si vede che siete felici così e dei romani non vi importa niente. Ha fatto più la Raggi in questi cinque anni che tutti i sapientoni che rimpiangete.

RB

Caro Dago, Usa 2020, Joe Biden: " "Il primo passo che farò se eletto alla Casa Bianca sarà affrontare la pandemia con un piano che ho pronto da marzo". Non sarà mica quello adottato dal suo partito in California che ha portato al record di oltre 600 mila contagi?

Lauro Cornacchia

Caro Dago, ti posso dire con assoluta certezza che una ditta italiana ha offerto a parecchi resort e club di lusso (ora sulle prime pagine della cronaca) un test rapido per individuare il Covid.

Già a maggio/inizio giugno. La risposta più memorabile fu di un club toscano che oltre ai modi poco educati confidò all'impiegata al telefono che non avevano intenzione di testare i clienti e/o il personale perché "non era problema loro".

Ora che sono chiusi il problema di chi sarà?

Saluti dalla telefonata educata,

Lisa

P.S. Ma io non ho capito le discoteche ad Ibiza erano chiuse sì o no? Il radio dj Linus dice di sì e la conduttrice Paola Perego sostiene che il figlio ha rinunciato a lavorare ad Ibiza per il bene comune.

Poi non ho capito se il figlio della Perego si è infettato lavorando in Sardegna, non dovrebbe essere responsabile il suo datore di lavoro come prevede l'INPS e INAIL? Il tampone, infine, non può pagarselo con i soldi guadagnati facendo il dj, un lavoro forse al momento poco opportuno?

Dago darling, e l'enclave russa dentro l'UE dove la mettiamo?

Parlo di Kaliningrad, ex Koenisberg prussiana, dove nacque e visse Emanuel Kant. A quando l'esportazione di democrazia anche lì? Insopportabile un "misfatto" del genere. Roba che neanche durante il Sacro Romano Impero sarebbe stata tollerata.

E invece é tollerata ora che siamo nel "Sacro" Finanziario Impero dell'UE dove é tutto un "In Gold we trust", come negli States. E a proposito di veleni, o presunti tali (Navalny), mi viene in mente, tra i tanti, quello che avrebbe fatto morire (1670) a soli 26 anni la vivace Enrichetta d'Inghilterra, moglie del gaio Filippo d'Orleans, fratello del Re Sole. Si sentì male dopo aver bevuto un infuso di cicoria. Il gossip dell'epoca, tra cui due "luminari" come St. Simon e la principessa Palatina, attribuì il veleno a il cavaliere di Lorena, uno dei favoriti di Filippo.

Il Lorena era allora in esilio a Roma, ma avrebbe fatto sommistrare il veleno (italiano, ovviamente) tramite un altro "mignon" di Filippo. Enrichetta fu sepolta nell'abbazia reale di St.Denis, che ora é una piccola enclave cattolica nella terra islamica di Seine-St.Denis (93). Ossequi

Natalie Paav