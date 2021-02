COSA FARA’ DE LAURENTIIS CON GATTUSO? ATALANTA IN FORMA REAL: IN ATTESA DELLA GRANDE SFIDA DI CHAMPIONS CONTRO LA SQUADRA DI ZIDANE LA "DEA" ASFALTA IL NAPOLI E AGGUANTA IL TERZO POSTO - OTTAVA SCONFITTA IN CAMPIONATO (LA TERZA NELLE ULTIME 5 PARTITE PER IL NAPOLI DI GATTUSO). ROSSO A GASP PER PROTESTE: "ERA UN RIGORE GROSSO COME UNA CASA, NON POSSO CHIEDERE RIGORE? TUTTE LE VOLTE COSÌ DI BELLO, TUTTE LE VOLTE COSÌ!” - PAURA PER OSIMHEN: BATTE LA TESTA, SVIENE E...