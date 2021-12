11 dic 2021 08:24

FUORI I GUANTONI: DURANTE LA RIUNIONE DI CONDOMINIO POTETE SFOGARVI - A TORINO UN UOMO AVEVA DATO DEL "FILIPPINO DI MERDA" AL SUO VICINO DI CASA, INVITANDOLO A "MANGIARE BANANE": MA GLI INSULTI DURANTE UN'ASSEMBLEA DI QUEL TIPO NON SONO CONDISIDERATI RAZZISMO E UN GIUDICE L'HA ASSOLTO - LA QUERELA (PER MINACCE) ERA STATA RITIRATA PRIMA DEL PROCESSO E L’AGGRAVANTE SPECIFICA DELL’ODIO RAZZIALE O ETNICO NON ERA APPLICABILE…