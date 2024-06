FUORI UNO: L’ESERCITO ISRAELIANO AVREBBE UCCISO IN UN RAID AEREO A BEIT HANOUN UNO DEI COMANDANTI DI HAMAS CHE HA ATTACCATO ISRAELE IL 7 OTTOBRE - SECONDO L'IDF AHMED HASSAN SALAMEH A-SWARKEH HA COMANDATO I TERRORISTI CHE FECERO IRRUZIONE NELLE CITTÀ ISRAELIANE ED È STATO DIETRO AGLI ATTACCHI DEI CECCHINI CONTRO LE FORZE ISRAELIANE A BEIT HANOUN: “NELL’ATTACCO NESSUN CIVILE È RIMASTO FERITO…”

(ANSA) - Uno dei comandanti della squadra d'élite Nukhba di Hamas che ha attaccato Israele il 7 ottobre è stato ucciso in un raid aereo a Beit Hanoun, nel nord di Gaza: lo ha dichiarato l'esercito israeliano (Idf), come riportano i media nazionali.

Secondo l'Idf Ahmed Hassan Salameh a-Swarkeh ha comandato i terroristi che fecero irruzione nelle città israeliane il 7 ottobre e in seguito è stato dietro agli attacchi dei cecchini contro le forze israeliane a Beit Hanoun. "Prima dell'attacco sono state prese misure per evitare danni ai civili. Nessun civile è stato ferito", ha affermato l'esercito in un comunicato.

