19 ott 2022 18:02

A FURIA DI FARE I "SELFIECIENTI", PER POCO NON CI SCAPPA IL MORTO - A ROMA, UNA DONNA È CADUTA NEL TEVERE, ALL'ALTEZZA DI PONTE MILVIO, MENTRE SI STAVA SCATTANDO UN SELFIE - È STATA PORTATA IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO, IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE. MA POTEVA ANDARLE ANCHE PEGGIO: LA SUA CADUTA È STATA ATTUTITA DAI RAMI DI UN ALBERO...