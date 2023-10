3 ott 2023 12:39

GALLI SPENNATI – L'INFETTIVOLOGO MASSIMO GALLI È STATO RINVIATO A GIUDIZIO PER FALSO, TURBATIVA D'ASTA E ABUSO D'UFFICIO PER UNO DEI FILONI DELL'INCHIESTA SU PRESUNTI CONCORSI PILOTATI ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA DELLA STATALE DI MILANO – INSIEME ALL’EX PRIMARIO DEL "SACCO" IN PENSIONE, ANDRÀ A PROCESSO IL SUO EX COLLABORATORE, AGOSTINO RIVA – LA PRIMA UDIENZA È PREVISTA IL 13 DICEMBRE...