GARKO DA SBARCO - C’È MARETTA TRA L’ATTORE E IL SUO AMICO SPECIALE GABRIELE ROSSI? SU INSTAGRAM È DA UN PO’ CHE NON SI MOSTRANO PIÙ INSIEME - DOPO I VIAGGI INSIEME IN EGITTO E A CANNES, I DUE MANZI TORNERANNO A CONDIVIDERE SELFIE? AH, SAPERLO…

L’amicizia speciale tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko è in crisi? Gli ultimi post pubblicati su Instagram dall’attore di Alatri sembrano esprimere una certa malinconia. Il protagonista de L’Onore e il Rispetto, da parte sua, lo segue e gli fa sentire la vicinanza con un like, ma è da un po’ che non si mostrano più insieme. Dopo la romantica riflessione sull’amore, ora Rossi pubblica una citazione di Bernardo Bertolucci: “La solitudine può essere una tremenda condanna o una meravigliosa conquista”. Un post che sembra suggerire uno stato d’animo cupo, forse inquieto… Dopo i viaggi insieme in Egitto e a Cannes, Gabriel e Gabriele torneranno a mostrarsi insieme sui social?

