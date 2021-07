GATES D’USCITA – BILL E MELINDA GATES SI SONO DATI DUE ANNI PER VEDERE SE RIUSCIRANNO A MANDARE AVANTI LA FONDAZIONE SENZA SCAZZARE: IN CASO CONTRARIO L’EX MOGLIE SARÀ CONGEDATA CON UN PACCO DI SOLDI DA DESTINARE AL SUO PERSONALE ENTE DI BENEFICENZA – DOPO IL DIVORZIO, IL FUTURO DELLA FOUNDATION AVEVA INIZIATO A TRABALLARE: UNO SCOSSONE CHE SI AGGIUNGE ALLA MORTE L’ANNO SCORSO DI BILL SR E ALL’USCITA DI WARREN BUFFETT CHE…

Massimo Gaggi per il "Corriere della Sera"

Quando annunciarono il loro divorzio Bill e Melinda Gates assicurarono che la fondazione da loro creata 21 anni fa - la più grande centrale filantropica del mondo con 1600 dipendenti, un fondo di 50 miliardi di dollari, interventi su vari problemi sanitari e sociali in molti Paesi per almeno 5 miliardi l' anno - avrebbe continuato a funzionare regolarmente. Poi, però, con l' uscita di scena del miliardario Warren Buffett, terzo trustee della Fondazione, possibile elemento di equilibrio tra i due, i timori di una paralisi della grande organizzazione di Seattle per dissidi tra gli ex coniugi che la co-presiedono, si sono diffusi anche all' interno della struttura.

Ora, però, la Bill & Melinda Gates Foundation annuncia un accordo tra i due. Più che un piano d' azione, è la creazione di un' uscita di emergenza da attivare in caso di crisi: se emergeranno dissidi insanabili sulla gestione della fondazione, tra due anni Melinda French Gates la lascerà e otterrà da Bill risorse aggiuntive da destinare allo sviluppo di Pivotal Ventures, l' organizzazione filantropica personale che la moglie di Gates già gestisce in proprio da tempo.

Come fa, del resto, anche Bill che affianca alla grande fondazione di Seattle la sua personale Gates Ventures. Negli anni Bill e Melinda hanno costruito una macchina poderosa che ha contribuito in modo decisivo a combattere l' Aids e a sradicare alcune malattie endemiche dall' Africa. Questo motore della beneficenza faceva, però, capo solo a quattro persone: i tre fiduciari ( trustees ), cioè Bill, Melinda e Buffett, e il padre del fondatore di Microsoft, William Gates Senior che, da co-presidente della Fondazione, ne sorvegliava e, in parte, indirizzava, l' attività.

La morte, l' anno scorso, di Bill Sr e il tempestoso divorzio dei coniugi Gates hanno creato un vuoto, reso ancora più grave dalla recente uscita di Buffett. Il vecchio Warren non ha fatto polemiche: ha attribuito la sua scelta all' età (compirà 91 anni ad agosto) e ha comunque versato altri 3,2 miliardi di dollari nelle casse dell' organismo filantropico. Ma nel suo comunicato non ha citato mai Melinda né Bill, per tanti anni suo grande amico, limitandosi a riconfermare la fiducia all' ad, Mark Suzman.

Il quale, dopo aver sostenuto ai tempi dell' annuncio del divorzio che per la Fondazione non sarebbe cambiato nulla, in seguito all' uscita di Buffett ha cominciato a mandare ai dipendenti messaggi sempre più allarmati fino ad ammettere di temere «seri problemi di governance».

Qualche settimana fa il Wall Street Journal ipotizzò una riforma della Fondazione con l' adozione di un modello di gestione diverso: un consiglio d' amministrazione con la partecipazione di direttori autorevoli ed esperti di varie aree. L' accordo raggiunto nei giorni scorsi sembra andare in questa direzione: riguarda, oltre alla possibile uscita di scena di Melinda, l' ingresso di nuovi trustees in sostituzione di Buffett e il varo di un nuovo modello organizzativo.

Suzman e il direttore generale della fondazione presenteranno entro gennaio a Bill e Melinda una proposta di riorganizzazione. Difficile dire se gli ex coniugi riusciranno a continuare a collaborare (Melinda appare molto risentita con Bill) e se, in caso contrario, il nuovo modello di governance basterà a evitare la disgregazione della centrale filantropica. Per adesso, comunque, contrasti e controversie hanno avuto l' effetto di riempire ulteriormente i forzieri della Fondazione.

Dopo i miliardi aggiuntivi versati da Buffett, anche Bill e Melinda hanno voluto dare una prova tangibile del loro rinnovato impegno versando altri 15 miliardi di dollari.

