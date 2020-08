LA GATTA MORTA E IL GAY VIVO - SU ROCCO CASALINO AL 'GRANDE FRATELLO' EMERGONO SEMPRE DETTAGLI INTERESSANTI. A REGALARLI È SEMPRE MARINA LA ROSA: "CON ROCCO PARLAVAMO DI OMOSESSUALITÀ, LUI SOSTENEVA DI NON ESSERLO. NON ERA PRONTO" – ALLA ‘’ZANZARA’’, LA GATTA MORTA SICULA RIVELÒ: ‘’CASALINO ACCAREZZAVA SPESSO I MIEI PIEDI, ME LI BACIAVA”. MAGARI ADESSO LI ACCAREZZA A CONTE, PRORUPPE QUELLO SCIAGURATO DI CRUCIANI. E LEI: “NON PENSO, SECONDO ME FRA UN PO’ SARÀ CONTE CHE LI LECCHERÀ A LUI”

Liberoquotidiano.it

Su Rocco Casalino al Grande Fratello emergono sempre dettagli interessanti. A regalarli, stavolta, è Marina La Rosa, la "gatta morta siciliana" storica concorrente della prima (mitica) edizione del reality di Canale 5, all'epoca condotto da Daria Bignardi. Intervistata dal Fatto quotidiano, Marina ricorda di aver legato molto, appena entrata nella casa, con Francesca Piri e proprio con Rocco, che 20 anni dopo è diventato il potentissimo portavoce suggeritore del premier Giuseppe Conte.

Una carriera politica fulminante, dopo anni passati a voler diventare giornalista a livello nazionale. "Con Rocco - spiega candida la La Rosa - parlavamo di omosessualità, lui sosteneva di non esserlo. Non era pronto". Niente male.

Ma Casalino, come confermato da altri compagni di avventura, brillava per acutezza. "Era uno dei più intelligenti e simpatici - ricorda Marina -: una mattina prese in mano un vasetto di yogurt, mostrò l'etichetta e disse: 'Mangiatelo anche voi'. Noi abbiamo riso. Il giorno successivo hanno tolto i marchi da tutti i prodotti, e le sigarette venivano consegnate sfuse".

Da La Zanzara - Radio 24 – del 17 gennaio 2020

“Sono diventata oggetto di feticismo sui miei piedi, mio malgrado. Non sono né una feticista né una mistress. E ci tengo a sottolinearlo”. Così Marina La Rosa, ex concorrente del Gf, a La Zanzara su Radio 24 delude i suoi fans. “Non ho mai sottomesso nessuno coi piedi – dice ancora La Rosa – anche se coi piedi so fare tante cose. Se mi cade qualcosa per terra, io la raccolgo sempre con i piedi.

Cioè mi è sempre piaciuto giocare con i piedi. Ma da qui ad essere una mistress, o sottomettere gente con i piedi…No. Non ho uno slave. E con mio marito non faccio giochi sessuali coi piedi”.

Magari li facevi con Rocco Casalino venti anni fa: “No, no. Ci sono delle riprese, che risalgono ormai a 75 anni fa, al primo reality, al primo Grande Fratello, in cui in effetti Casalino me li accarezzava spesso, me li baciava”. Magari adesso li accarezza a Conte: “Non penso, secondo me fra un po’ sarà Conte che li leccherà a lui”.

