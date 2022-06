A GAY E BISESSUALI ANDREBBE OFFERTO IL VACCINO CONTRO IL VAIOLO DELLE SCIMMIE - LE AUTORITA' SANITARIE DEL REGNO UNITO RACCOMANDANO AI MEDICI DI PRESCRIVERE PROTEZIONE AGLI UOMINI A RISCHIO - IN INGHILTERRA I CASI SONO ARRIVATI A 793, E ANCHE SE IL VIRUS NON E' DEFINITO "A TRASMISSIONE SESSUALE", PUO' TRASFERIRSI CON CONTATTI STRETTI O CONDIVISIONE DI LENZUOLA E ASCIUGAMANI...

Dagotraduzione dalla Bbc

VAIOLO DELLE SCIMMIE

Secondo l'autorità sanitarie della Gran Bretagna, ad alcuni uomini gay e bisessuali a maggior rischio di contrarre il vaiolo delle scimmie dovrebbe essere offerto un vaccino. Questo potrebbe aiutare a controllare il recente focolaio del raro virus nel Regno Unito, che finora ha registrato 793 infezioni.

Il vaiolo delle scimmie non è definito come un'infezione a trasmissione sessuale. Ma può essere trasmesso per stretto contatto durante il sesso e con lenzuola, gli asciugamani e attraverso la pelle. L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) afferma che un vaccino progettato per proteggere dal vaiolo, chiamato Imvanex, aiuterà a proteggere le persone che potrebbero essere esposte al vaiolo delle scimmie.

Vaiolo delle scimmie

Il vaccino è efficace contro il vaiolo delle scimmie perché appartiene alla stessa famiglia di virus. Il suo utilizzo è stato approvato dagli esperti di vaccini del Regno Unito, il Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI).

Funzionari sanitari affermano che stanno continuando a vedere «una notevole percentuale di casi in gay, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini». Dicono che sperano che l'introduzione di vaccini a coloro che sono a rischio più elevato «spezzerà le catene di trasmissione».

Evoluzione pustole vaiolo delle scimmie

Un medico può consigliare la vaccinazione a qualcuno che, ad esempio, «ha più partner, partecipa a sesso di gruppo o frequenta locali», afferma UKHSA. Gli uomini a rischio non dovrebbero farsi avanti per un vaccino fino a quando non vengono contattati.

Maggiori dettagli dovrebbero essere stabiliti a breve su come possono accettare l'offerta.

La dott.ssa Mary Ramsay, responsabile dell'immunizzazione presso l'UKHSA, ha dichiarato: «Espandendo l'offerta di vaccini a coloro che sono a rischio più elevato, speriamo di spezzare le catene di trasmissione e aiutare a contenere l'epidemia. Sebbene la maggior parte dei casi sia lieve, in alcune persone possono verificarsi malattie gravi, quindi è importante utilizzare il vaccino disponibile per indirizzare i gruppi in cui la diffusione è in corso».

Vaccino contro il vaiolo Sintomi del vaiolo delle scimmie