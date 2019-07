GELATO AL CIOCCOLATO - UN IMMIGRATO SI SPOGLIA AL FORO ITALICO E OFFRE L’AUGELLO ALLA VISTA DEI PASSANTI - SALVINI IRONIZZA: “CHE BELLA INTEGRAZIONE" - AD IMMORTALARE LA SCENA È STATO L'ESPONENTE LEGHISTA DELLA REGIONE LAZIO, ANGELO TRIPODI - LA FOTO È DIVENTATA VIRALE IN POCHE ORE - VIDEO

Rosa Scognamiglio per www.ilgiornale.it

Uno straniero nudo al Foro Italico. È accaduto a Roma, in zona Stadio, attorno alle 17.30 di venerdì pomeriggio. La notizia è stata diffusa da Angelo Tripodi, capogruppo della Lega Nord per la Regione Lazio, attraverso una foto postata sul suo profilo social. Nello scatto, si vede un uomo di colore con le braghe e i jeans alle caviglie mentre mostra, con provocatoria spavalderia, le sue parti intime ai passanti occasionali. Puro esibizionismo? Chissà. Ad ogni modo, la scena ha indignato profondamente l'esponente leghista che ha commentato l'accaduto senza mezzi termini.

ROMA - UN IMMIGRATO SI SPOGLIA E MOSTRA IL VIRILE AUGELLO AL FORO ITALICO

“Uno #straniero – si legge nella post editato su Facebook – nudo o forse ubriaco, si mette in mostra davanti agli automobilisti al Foro Italico a Roma! Poi ci sono politici, sempre a Roma che frenano ad esempio gli sgomberi nei palazzi occupati anche da stranieri dove regna l'illegalità, perché, a loro dire, dovrebbero trovargli un alloggio. Basta, l'Italia merita rispetto e solo con la linea di #Matteo Salvini può accadere! Chi si oppone è contro il bene del nostro paese!”.

Un gesto choc che, stando a quanto asserisce Tripodi, lasciano ai clandestini la libertà di spadroneggiare irrispettosamente nella capitale fino a danneggiare l'immagine dell'intero Paese. Non sono mancati i commenti ironici al post: “Lo sbronzo di Riace”, scrive un utente. Parole ben più severe, invece, sono state spese da altri partecipanti alla discussione: “Se fosse stato un italiano, starebbe già marcendo in carcere” e, ancora, “Ma non esiste più il reato di atti osceni in luogo pubblico?”. Insomma, la foto ha suscitato non poco clamore e sembrerebbe destinata a diventare virale già nelle prossime ore. Anche il ministro Salvini ha postato la foto commentando: "Che bella integrazione".