25 nov 2022 19:45

IL GELO LEGHISTA SU SALVINI AI FUNERALI DI ROBERTO MARONI – A VARESE, PER L'ULTIMO SALUTO ALL'EX MINISTRO DELL'INTERNO, SI È VISTA LA NUOVA GEOGRAFIA DELLA LEGA. FREDDA L'ACCOGLIENZA PER IL “CAPITONE” (I CUI RAPPORTI CON MARONI NON ERA DI CERTO IDILLIACI). APPLAUSI INVECE PER GIORGIA MELONI – I GOVERNATORI ZAIA, FEDRIGA E FONTANA ARRIVANO INSIEME. GIORGETTI SI PRESENTA PER ULTIMO, DA SOLO – VIDEO